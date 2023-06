NBP: Banki popełniły podstawowy błąd. Chodzi o kredyty frankowe

Orzecznictwo TSUE nie sprzyja przewidywalności prawa. Nasza rekomendacja od lat: ugody. Dość już czasu zmarnowano, by nakłonić banki do zawierania ugód. Czas został zmarnowany,bo banki liczyły na wykształcenie się linii orzecznictwa korzystnej dla banków. To się nie stało. Koniec gry w „kto ma lepszego prawnika”. Trzeba usunąć wreszcie ten ropień z rynku bankowego.- mówił członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha podczas tegorocznej gali Gazety Bankowej.

W czwartek, 28 czerwca, „Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych oraz najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku. Gościem specjalnym był członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha, który podsumował bieżące wydarzenia na rynku bankowym i sytuację polskiej gospodarki.

Z punktu widzenia banku centralnego zależy nam na stabilności całego sektora finansowego, dlatego gratulując nagrodzonym ich innowacyjności, przełamywania kolejnych barier bliskości z klientem, podzielę się nadzieją, że także Ci, którzy zarządzają ryzykiem w tych instytucjach, będą to robić w sposób odpowiedzialny - tak żeby nie przerzucać tego ryzyka później na system, mówi członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha

Paweł Szałamacha podkreśla, że sprawa TSUE powinna być rozwiązana w oparciu o przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

To jednak wymaga odwołania się do tego, z czym duża część osób ma problem tzn. do bezpośredniego odwołania się do sprawiedliwości, czyli do tego co jest sprawiedliwe. Tak się nie stało. Nastąpiła eskalacja procesów z udziałem czynnika TSUE. Powołano się na klauzulę ochrony konsumentów, czyli materialana sprawiedliwość ustąpiła mechanistycznemu pojmowaniu prawa.

Dodaje, że linia rzeczniczka TSUE, która się wykształciła nie służy przewidywalności prawa i oparciu go o solidne, aksjonogiczne podstawy w naszym kraju, nie mówiąc o stabilności systemu finansowego. Nawet wystąpienie szefa KNFu w Luksemburgu, spotkało się z odrzuceniem wprost.

TSUE prowadzi grę z częścią opinii publicznej w naszym kraju, co do tego kto rozwiązał spór, licząc na pewną wdzięczność. A to, czy powstaje w naszym kraju wówczas bałagan prawny czy finansowy to już ich nie obchodzi.

Niezależnie od tego czy ta linia orzecznicza jest uzasadniona, rzeczywistość jest taka, że te wydarzenia sprzed kilku tygodni są realnym wyzwaniem dla sektora. W związku z tym nasza podstawowa rekomendacja od lat KSFMu jak i Banku Centralnego brzmi: ugody.

W moim przekonaniu dość czasu zmarnowano od 2017 roku. Należy skupić się, aby usunąć ten ropień z systemu finansowego, podsumowuje członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha

