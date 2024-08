Wiceprezes NBP ujawnia śmiałe zmiany w polityce banku

Narodowy Bank Polski (NBP) będzie zwiększał zaangażowanie w rynku obligacji korporacyjnych i w rynku akcji do odpowiednio 5 proc. w obligacjach korporacyjnych i w akcjach do 15 proc. aktywów rezerwowych, w każdym przypadku poprzez ETF-y, zapowiedział wiceprezes NBP Paweł Szałamacha.

„W średniookresowej perspektywie zwiększymy nasze zaangażowanie na rynku obligacji do 5 proc. naszych rezerw. W przypadku akcji poprzez też ETF-y do 15 proc., ale nie będzie to robione błyskawicznie. Spokojnie - krok po kroku w następnych miesiącach będziemy o tym raportować” - powiedział Szałamacha w Obserwatorze Finansowym TV.

„Dlaczego obligacji? Wychodzimy z założenia, że zawsze, nawet największa, najpotężniejsza firma z gospodarki niemieckiej, czy holenderskiej, czy francuskiej będzie musiała pozyskiwać finansowanie po nieco wyższej cenie niż rząd” - dodał Szałamacha.

Podkreślił, że NBP nie inwestuje w obligacje, które miałyby słaby rating oraz przede wszystkim preferuje inwestycje poprzez fundusze - przez ETF-y.

NBP zainwestuje w stabilne i wiarygodne fundusze

„Najbardziej wiarygodne, stabilne są obligacje największych państw, największych gospodarek, ale w ich przypadku są problemy z osiągnięciem tego celu trzeciego [w zarządzaniu aktywami rezerwowymi] - czyli z rentownością. Ponieważ im bardziej wiarygodny jest emitent, czy to są największe europejskie gospodarki - w tym przypadku mówi się o Skandynawii, Niemczech. Francji i Beneluksie; czy to w przypadku Stanów Zjednoczonych - na tych obligacjach można zarobić nieco mniej, niż na bardziej ryzykownych obligacjach krajów, które nie są tak dobrze postrzegane. Ale my nie chcemy iść w tym kierunku ponieważ jesteśmy bankiem centralnym, a nie funduszem inwestycyjnym. W związku z tym ta wiarygodność i stabilność, bezpieczeństwo lokat jest podstawowym celem” - wyjaśnił wiceprezes.

Szałamacha: aktywa rezerwowe NBP będą rosły

W przypadku inwestycji w akcje NBP również inwestuje poprzez ETF-y.

„Zdecydowaliśmy jakiś czas temu wejść na rynek akcji - to jest zauważalne. W naszych okresowych raportach przedstawiamy to zaangażowanie - także poprzez ETF-y i nie jesteśmy narażeni na ryzyko problemów spadków cen akcji konkretnego emitenta” - powiedział Szałamacha.

Wskazał, że zaangażowanie inwestycyjne NBP poprzez ET-y to ”minimalizacja ryzyka, jednocześnie historycznie to pokazuje, że i na rynku akcji i obligacji korporacyjnych rentowność jest zawsze nieco wyższa niż z obligacji rządowych” - podsumował.

„Spodziewamy się, że jeszcze przez kilka lat, w średniookresowej perspektywie, aktywa rezerwowe NBP będą rosły” - podsumował Szałamacha.

Jak podał wcześniej, NBP oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 198,04 mld euro w lipcu 2024 r. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 20,2 proc. r/r (i wzrost o 1,1 proc. w ujęciu miesięcznym).

Exchange Traded Fund (ETF) to fundusze śledzące wyniki określonego indeksu.

ISBnews, sek

