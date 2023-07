Ukraina. Ich dźwięk zwiastuje śmierć

Ich dźwięk zwiastuje śmierć. Niewidoczne, ciche i szybkie skutecznie wyręczają żołnierzy w wykrywaniu i likwidacji przeciwnika. 10 tysięcy operatorów Armii Dronów Ukrainy już dziś zwalcza Rosjan na linii frontu. PAP była na ich szkoleniu na jednym z poligonów na północy kraju.

Ta wojna jest starciem artylerii i dronów. Drony są w niej tak samo ważne, jak podstawowe wyposażenie żołnierza. Po co wysyłać ludzi, skoro do realizacji ich zadań można wykorzystać maszyny? – mówią instruktorzy i uczestnicy treningu.

Zbiórka, podział na sześcioosobowe drużyny i szybki marsz na wyznaczone pozycje. Po przejściu dwóch kilometrów zdyszani żołnierze zatrzymują się na skraju lasu. Działają pod okiem doświadczonego instruktora. Czterech, których zadaniem jest ochrona, układa się w zaroślach z karabinami gotowymi do strzału. Dwóch montuje antenę Starlinka. Jeden z nich jest pilotem, drugi – nawigatorem.

Uruchamiają drona, który najpierw leci niemal nad samą ziemią, by nie ujawnić ich stanowiska. Następnie szybki, pionowy lot w górę.

W szkoleniu uczestniczą żołnierze 61. Brygady Zmechanizowanej „Stepowa” Sił Zbrojnych Ukrainy. Prowadzi je szkoła operatorów dronów „Sky Spies”, założona przez weteranów trwającej od 2014 r. wojny z Rosją. Takich szkół, które działają dla Armii Dronów, jest na Ukrainie kilkanaście.

Punkt dowodzenia rozlokowany jest na stoliku turystycznym pod rozłożystym dębem. Siedzi przy nim żona Monacha, pseudonim Monaszka. Patrzy w ekran laptopa, na którym widzi obraz ze wszystkich dronów unoszących się w powietrzu.

Oczy jeden – nie mamy z wami żadnego kontaktu”. „Oczy osiem, nie mam od was dźwięku, w ogóle was nie słyszę”. „Obserwujcie wszystkie wskaźniki drona, żebyście go nie stracili, patrzcie ile macie baterii i cały czas mówcie, co widzicie i co robicie” – tłumaczy przez radio kobieta.