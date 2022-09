Ukraina: Duże straty wroga w obwodzie chersońskim

Wojska agresora poniosły w ciągu ostatniej doby duże straty w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdzie trwa nielegalne referendum w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji; zginęło 77 żołnierzy przeciwnika, zniszczono cztery składy z amunicją - powiadomiło we wtorek ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Agresorzy stracili kolejną barkę, przy pomocy której próbowali ustanowić przeprawę przez Dniepr. Ukraińskie wojska wciąż nie pozwalają rosyjskim siłom przywrócić funkcjonowania mostu w Nowej Kachowce i konsekwentnie niszczą uzbrojenie przeciwnika. W ciągu minionej doby Rosjanie stracili w obwodzie chersońskim m.in. cztery czołgi, pięć haubic, w tym samobieżną haubicoarmatę Msta-S, trzy artyleryjskie systemy przeciwlotnicze Pancyr-S oraz 14 pojazdów opancerzonych - oznajmiło dowództwo w komunikacie na Facebooku.

Poważne straty wroga potwierdza również wtorkowy raport ukraińskiego sztabu generalnego. Poinformowano m.in., że w ciągu ostatniej doby zginęło około 550 żołnierzy, co oznacza jeden z najgorszych dla Rosjan bilansów od początku inwazji na sąsiedni kraj.

Miasto Chersoń, większość obwodu chersońskiego i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Pod koniec sierpnia ukraińskie siły zbrojne potwierdziły, że rozpoczęły kontrofensywę na Chersońszczyźnie. W wyniku tych działań wyzwolono szereg miejscowości na północy regionu, m.in. Wysokopillę, a także kilka wsi w pobliżu stolicy obwodu, m.in. położoną około 15 km od Chersonia Kyseliwkę.

Rosyjskie okupacyjne władze w części regionów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy oraz donieckiego i ługańskiego na wschodzie tego kraju, w tym w samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej, przeprowadzają od piątku nielegalne referenda w sprawie przyłączenia do Rosji. Według licznych doniesień lokalna ludność jest zastraszana i zmuszana do oddawania głosów popierających aneksję. Działania najeźdźców pozorujące „demokratyczny wybór” mieszkańców mają potrwać do wtorku.