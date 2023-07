Poszukiwanie życia na Marsie - związki organiczne na Czerwonej Planecie

Nowe badanie wykorzystujące dane z łazika Mars Perseverance NASA znalazło potencjalne dowody na obecność cząsteczek organicznych na Marsie, wskazując na złożony organiczny cykl geochemiczny. W badaniach wykorzystano nowatorską technikę przy użyciu instrumentu badawczego SHERLOC do wykrycia oznak śladów życia, przygotowując grunt pod przyszłe analizy

Naukowcy wykorzystali pierwszy w swoim rodzaju instrument o nazwie Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), aby zmapować rozmieszczenie cząsteczek organicznych i minerałów na powierzchni skał. SHERLOC wykorzystuje spektroskopię Ramana w głębokim ultrafiolecie i spektroskopię fluorescencyjną, dostarczając kluczowych informacji na temat składu organicznego Marsa.

Ostatnie badanie obejmujące dane z łazika NASA Mars Perseverance (na nim umieszczony jest SHERLOC) donosi o wykryciu obecności potencjalnych cząsteczek organicznymi oraz znaków cząteczek związanych z procesami wodnymi, co wskazuje, że woda mogła odgrywać kluczową rolę w różnorodnej materii organicznej na Marsie. Kluczowe elementy budulcowe niezbędne do powstania życia mogły przetrwać na Czerwonej Planecie znacznie dłużej, niż wcześniej sądzono. Istnieje więc szansa, że istniało tam kiedyś życie.

Amy Williams, ekspert w dziedzinie geochemii organicznej, była na czele poszukiwań cegiełek życia na Marsie. Jako naukowiec uczestniczący w misji Perseverance, Williams koncentruje się na poszukiwaniu materii organicznej na Czerwonej Planecie. Jej celem jest wykrywanie nadających się do zamieszkania środowisk, poszukiwanie potencjalnych materiałów do życia i odkrywanie dowodów na dawne życie na Marsie. Odkrycia stanowią znaczący krok naprzód w eksploracji Czerwonej Planety, kładąc podwaliny pod przyszłe badania możliwości życia poza Ziemią.

Potencjalne wykrycie kilku form węgla organicznego na Marsie ma implikacje dla zrozumienia obiegu węgla na Marsie i potencjału planety do utrzymywania życia w całej jej historii – powiedział Williams, adiunkt na Wydziale Nauk Geologicznych UF. Jednak materia organiczna może powstać w wyniku różnych procesów - nie tylko tych związanych z życiem. Procesy geologiczne mogą również tworzyć cząsteczki organiczne. Williams i zespół naukowców będą pracować nad dalszym badaniem pochodzenia tych cząsteczek

Do tej pory węgiel organiczny był wykrywany tylko przez lądownik Mars Phoenix i łazik Mars Curiosity przy użyciu zaawansowanych technik, takich jak analiza gazów wydzielanych i chromatografia gazowa ze spektrometrią mas. Nowe badanie wprowadza inną technikę, która potencjalnie identyfikuje również proste związki organiczne na Marsie.

Wybrane miejsce lądowania łazika w kraterze Jezero oferuje duży potencjał do zamieszkania w przeszłości: jako starożytne jezioro zawiera szereg minerałów, w tym węglany, gliny i siarczany. Minerały te mogą potencjalnie zachować materiały organiczne i możliwe oznaki starożytnego życia.

Początkowo nie spodziewaliśmy się wykrycia tych potencjalnych śladów substancji organicznych na dnie krateru Jezero, ale ich różnorodność i rozmieszczenie w różnych jednostkach dna krateru sugeruje teraz „różne losy” węgla w tym środowisku - powiedziała Williams.

Badania, prowadzone przez zespół naukowców, w skład którego wchodzi astrobiolog Amy Williams z University of Florida , zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Nature. .

