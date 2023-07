Borys o wakacjach kredytowych. Jakie argumenty za przedłużeniem?

Przedłużenie wakacji kredytowych mogłoby być uzasadnione o jeden-dwa kwartały, do czasu aż stopy procentowe nie spadną poniżej 6 proc. – ocenił w środę w Polsat News prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Zapytany o możliwość przedłużenia wakacji kredytowych, prezes PFR ocenił, że „takie działanie jest uzasadnione tak długo, jak mówimy o ryzyku wzrostu stóp procentowych czy tak wysokich stopach”.

„Na szczęście w tej chwili większość prognoz wskazuje, że stopy procentowe w Polsce spadną na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy już do poziomu ok. 6 proc., być może poniżej. Więc jesteśmy już na szczycie, za chwilę stopy powinny spadać, ponieważ inflacja spada (…). Uważam, że być może jeżeli mówimy o jednym, czy dwóch kwartałach jeszcze do momentu, kiedy te stopy procentowe rzeczywiście nie obniżą się do poniżej 6 proc., być może takie uzasadnienie będzie”” – przekazał.