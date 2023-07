Rośnie liczba stacji paliw i ładowarek do aut elektrycznych

Na koniec czerwca 2023 r. w Polsce liczba stacji paliw wzrosła do 7 919, a ładowarek do samochodów elektrycznych do 2 885 - wynika z opublikowanych w piątek danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Na koniec 2022 r. w Polsce było 7898 stacji paliw i 1610 ładowarek do elektryków.

POPiHN poinformowała, że największą liczbą stacji paliw dysponowali operatorzy niezależni. Takich stacji było na koniec czerwca br. 3802. Dla koncernów zagranicznych paliwo sprzedawano na 2025 obiektach, pod logo Orlenu działało w Polsce 1919 stacji, a stacji przy sieciach sklepowych było 173.

Jak podała POPiHN, 30,3 proc. rynku kontrolują operatorzy niezależni; 25,6 proc. należy do koncernów zagranicznych; 24,2 do Orlenu; 17,7 proc. do sieci operatorów niezależnych działających pod wspólnym logo, a 2,2 proc. kontrolują hipermarkety.

Z informacji POPiHN i PSPA wynika ponadto, że spośród 2885 działających w Polsce ładowarek do samochodów elektrycznych, tak zwanych szybkich było 894, z czego 250 znajdowało się na stacjach paliw. Z kolei tzw. wolnych ładowarek było 1991 sztuk, z czego 190 na stacjach paliw.

PAP/rb