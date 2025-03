Sieć stacji. Orlen umacnia się na pozycji lidera

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 944 stacji paliw na koniec lutego 2025 r. (+1 w porównaniu do danych na koniec stycznia, +19 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 574 stacjami (-1 m/m, -1 r/r), a na trzecim - Moya z 504 stacjami (+1 m/m, +44 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews.

Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 341 stacji (+32 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec lutego 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen - 1 944 stacje (+1 m/m, +19 r/r)

2. bp - 574 (-1 m/m, -1 r/r)

3. Moya - 504 (+1 m/m, +44 r/r)

4. MOL - 469 (-2 m/m, -8 r/r)

5. Shell - 454 (-1 m/m, -6 r/r)

6. Circle K - 396 (b.z. m/m, -16 r/r)

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 341 stacjami, co stanowiło ok. 54,8 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do ostatniej dostępnej liczby 7 915 placówek na koniec 2023 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).

W lutym swoją sieć powiększyły jedynie Orlen i Moya - w obu przypadkach o 1 stację, nie zmienił się stan posiadania Circle K, natomiast pozostałe sieci się skurczyły: Shell i bp o 1 stację, a MOL o 2 stacje.

Piotr Apanowicz (ISBnews), oprac. Sek

