Nokaut cenowy na stacjach ładowania e-aut

Wysokie podwyżki cen na stacjach ładowania – najwyższe na stacjach przy sklepach Lidl oraz Polenergia eMobility. Jedynie GreenWay Polska i ORLEN zdecydowały się wprowadzić promocje związane z feriami zimowymi.

Luty przynosi na rynku zmiany stawek za ładowanie.

Na stacjach Lidla drożej od 16 do 21 proc.

Największa dotyczy niespodziewanego wzrostu cen w sieci Lidl. Są one znaczące, ponieważ dla „wolnego ładowania” (AC) jest to wzrost o +16 proc. z poziomu 1,59 do 1,85 zł/kWh. Jeszcze większa różnica (+21 proc.) wprowadzona została dla ładowania szybkiego (DC). W tym przypadku stawka za kilowatogodzinę została zmieniona z 1,99 do 2,40 zł.

Dużym zaskoczeniem dla użytkowników było również zakończenie trwającej od wielu miesięcy promocji na stacjach ładowania Polenergia eMobility, dzięki której w weekendy można było naładować samochód elektryczny na ultraszybkich punktach ładowania za 1,75 zł/kWh. Obecnie pozostają jedynie regularne ceny, czyli 1,60 zł/kWh w przypadku wolnego ładowania oraz 2,19 zł/kWh dla szybkiego lub ultraszybkiego ładowania.

Zróżnicowany cennik ładowania w Tauronie i Budimex Mobility

Tauron, zgodnie z zapowiedziami, uruchomił nowy cennik, w którym nie ma już jednolitej stawki za ładowanie dla wszystkich lokalizacji. Obecnie jest ona zróżnicowana i zależna od lokalizacji, typu ładowania (AC/DC) czy pory dnia. W efekcie cena ładowania AC waha się od 1,37 zł/kWh do 2,03 zł/kWh, jednak najczęściej na wolnych punktach ładowania zobaczymy cenę 1,75-1,8 zł/kWh. Z kolei szybkie ładowanie to widełki od 1,76 zł/kWh do 2,4 zł/kWh, gdzie najczęściej będzie to 2,32 zł/kWh.

Duże zmiany zaszły również w przypadku Budimex Mobility. Operator kolejny miesiąc z rzędu zmienia widełki cen za ładowanie. W przypadku AC podniesiona została dolna granica o 4 proc. z poziomu 1,91 do 1,99 zł/kWh, ale z kolei obniżony został górny limit o 10 proc. z 2,74 do 2,46 zł/kWh. Dla szybkiego ładowania z kolei zmiana na pewno przypadnie do gustu użytkownikom, gdyż dolne widełki zostały obniżone o 13 proc. do poziomu 1,99 zł/kWh (wcześniej 2,29 zł/kWh).

Promocje w GreenWay i na Orlenie

Luty to czas ferii zimowych. Z tego względu do 28 lutego br. GreenWay Polska wprowadził promocję, dzięki której można otrzymać 15 kWh lub 30 kWh darmowej energii. Jednak zgodnie z regulaminem, z oferty skorzystać mogą klienci, którzy wykupią jeden z planów abonamentowych i utrzymają go przez jeden pełny miesiąc kalendarzowy, niezależnie od dnia, w którym skorzystają z kodu promocyjnego.

W ślad za GreenWayem promocję na ładowanie w lutym wprowadził również ORLEN. Zimowa promocja potrwa do 28 lutego. Dzięki niej kierowcy mogą naładować swoje pojazdy za 1,46 zł/kWh w przypadku złącz AC, jednak regularna cena pozostała bez zmian i wynosi 1,95 zł/kWh. Dla szybkiego ładowania stawki są uzależnione od mocy ładowania i wynoszą odpowiednio: 2,02 zł/kWh dla stacji o mocy do 50 kW (regularna cena to 2,69 zł/kWh), 2,17 zł/kWh dla przedziału mocy 50-125 kW (regularna cena to 2,89 zł/kWh) oraz 2,39 zł/kWh w przypadku najmocniejszych stacji, czyli powyżej 125 kW (regularna cena to 3,19 zł/kWh).

Obecny miesiąc jasno pokazuje, że większość operatorów niekorzystnie weryfikuje stawki za ładowanie dla użytkowników aut elektrycznych, czego efektem ostatecznym jest wysoki koszt energii na publicznych stacjach ładowania – komentuje Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji EV Klub Polska.

– Na rynku cen za ładowanie widać kolejne zmiany, które są pesymistyczne dla użytkowników. Zmiany stawek w sieciach Tauron czy Polenergia eMobility jasno wskazują trend równania cen do góry, co niekorzystnie wpływa na promocję sektora, który nadal jest na wczesnym etapie rozwoju. Niepokoi też fakt, że zmiany kosztów ładowania na o wiele mniej przychylne użytkownikom zachodzą na sieciach rozwijających się, czego przykładem jest Lidl. Operator w niedługim czasie może uzyskać znaczący udział na rynku, uwzględniając jego plany na ten rok. Jednak taka cena zdecydowanie nie zachęci użytkowników do skorzystania z ładowania nawet podczas robienia zakupów – mówi Maciej Gis, kierownik kampanii elektromobilni.pl.

Ranking cen ładowania został przygotowany przez Fundację EV Klub Polska oraz portal użytkowników samochodów elektrycznych elektromobilni.pl

Materiały prasowe, oprac. Sek

