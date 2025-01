Sieć Moya podbija szturmem rynek paliw

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 941 stacji paliw na koniec grudnia 2024 r. (+3 w porównaniu do danych na koniec listopada, +12 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 576 stacjami (+2 m/m, +1 r/r), a na trzecim - Moya z 500 stacjami (+5 m/m, +50 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 338 stacji (+32 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen - 1 941 stacji (+3 m/m, +12 r/r)

2. bp - 576 (+2 m/m, +1 r/r)

3. Moya - 500 (+5 m/m, +50 r/r)

4. MOL - 471 (-2 m/m, -10 r/r)

5. Shell - 455 (b.z. m/m, -6 r/r)

6. Circle K - 395 (+1 m/m, -15 r/r)

Pierwsza szóstka ma prawie 55 proc. stacji w kraju

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 338 stacjami, co stanowiło ok. 54,8 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do 7 915 placówek na koniec 2023 r. według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).

W grudniu swoją sieć powiększyły Moya - o pięć stacji, Orlen - o trzy stacje, bp - o dwie stacje oraz Circle K - o jedną stację. Stan posiadania Shella nie zmienił się, natomiast sieć MOL zmniejszyła się o dwie stacje.

Sieć Moya ma już 500 obiektów

W całym 2024 roku zdecydowanie najszybciej rozwijała się sieć Moya, która powiększyła się o równe 50 stacji i jako czwarta sieć w historii polskiego rynku osiągnęła 500 stacji (wliczając nieistniejącą już sieć Lotos).

Wśród pozostałych największych sieci wyraźny wzrost zanotował tylko Orlen, który zakończył rok z liczbą o 12 placówek większą niż na koniec 2023 r. Ponadto sieć bp urosła symbolicznie o jedną stację, natomiast pozostałe trzy sieci zanotowały spadki: sieć MOL skurczyła się o 10 placówek, Shell o sześć stacji, a Circle K - o 15.

Piotr Apanowicz (ISBnews), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Początek końca polskiego rynku srebra?

Zrobili to! Niemiecki Rhenus rządzi w porcie Szczecin

Niemcy przejmują polskie firmy. Prof. Chojna- Duch: „Wiele się o tym mówi”

»»Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki domaga się od rządzących walki z drożyzną – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24