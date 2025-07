Rekordowy udział rynkowy osobowych „elektryków”

Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 67 proc. r/r do 36 196 pojazdów w okresie styczeń-czerwiec 2025 r., wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w I-VI br. 17 419 szt., a hybryd plug-in - 18 777 szt.

Według danych z końca czerwca 2025 r. w Polsce było zarejestrowane łącznie 98 813 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W pierwszej połowie br. ich liczba zwiększyła się o 18 553 szt., czyli o 51 proc. r/r, wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSNM.

Statystyka rynku pojazdów elektrycznych

„Pod koniec czerwca 2025 r. po polskich drogach jeździło 178 631 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 89 605 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 89 026 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 307 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec czerwca składała się z 25 630 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 121 774 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 583 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1481 szt., zaś wodorowe - 100 szt.)” - czytamy w komunikacie.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2025 r. w Polsce funkcjonowało 10 255 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 33 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. - wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

PSNM: subsydiowanie elektromobilności jest niezbędne

„Czerwiec był kolejnym miesiącem z rzędu, gdy odnotowaliśmy rekordowy udział rynkowy osobowych ‘elektryków’ - niemal 8 proc. To wynik prawie 3-krotnie lepszy względem końca 2024 r., ale wciąż ponad dwukrotnie niższy od unijnej średniej. Dlatego tak ważna jest kontynuacja subsydiów po zakończeniu programu NaszEauto w połowie przyszłego roku. Rozwiązaniem mógłby być program leasingu społecznego, którego projekt PSNM zgłosiło w ramach konsultacji rządowego planu społeczno-klimatycznego. To dokument, który warunkuje kierunek dopłat z Funduszu Społeczno-Klimatycznego (FSK), czyli unijnego instrumentu, który ma służyć walce z wykluczeniem transportowym związanym z wprowadzeniem nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS2). Propozycja leasingu opartego o 100-procentowe dofinansowanie opłaty wstępnej oraz wysokość miesięcznej raty za nowy samochód w wysokości 300-400 zł idealnie wpisuje się w cele FSK, zdecydowanie podnosząc dostępność zeroemisyjnego transportu. Podobny program sprawdził się już m.in. we Francji” - powiedział dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski, cytowany w materiale.

PZPM: trzeba wspomagać rynek aut zeroemisyjnych

„Rekordowe wyniki rejestracji pojazdów zeroemisyjnych w ostatnich kilku miesiącach - w tym w czerwcu, pokazują, jak ważne jest wspomaganie tego rynku. Uruchomienie programu dotacji z KPO spowodowało wyraźny wzrost rejestracji zeroemisyjnych pojazdów osobowych. W tym kontekście cieszą zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że niebawem zostanie przeprowadzona rewizja zgłoszeń. Możemy mieć nadzieję, że do grona beneficjentów programu dołączą osoby fizyczne i jednoosobowe działalności gospodarcze, które będą chciały kupić zeroemisyjne samochody dostawcze. O ile nie gwarantuje to, że wszystkie środki z programu zostaną wykorzystane, to z całą pewnością dla programu będzie to doskonałym impulsem. Nadal pozostaje otwarta kwestia poszerzenia beneficjentów programu o firmy, bo choć Komisja Europejska nie wyraża na to zgody, to liczymy, że odpowiedzialne resorty ponownie podejmą dyskusję na ten temat. Jeszcze raz chciałbym zauważyć, że w bardzo szybkim tempie (ok. 50 proc. rocznie) rozwija się infrastruktura ładowania. Obecnie w Polsce jest już ponad 10 tys. punktów ładowania - z czego 1/3 to ładowarki szybkie. Jest to bardzo ważne, bo wielu klientów od stanu i jakości infrastruktury uzależnia zakup pojazdu zeroemisyjnego” - wskazał prezes PZPM Jakub Faryś.

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

