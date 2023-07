Nowoczesne stacje paliw wymagają nowoczesnych rozwiązań

ORLEN wprowadził innowacyjne rozwiązania na swoich stacjach paliwowych, ułatwiające obsługę klientów poprzez analizę ich preferencji zakupowych. Automatyzacja sprzedaży ma zapewnić dostęp do odpowiedniej gamy towarów, a także optymalną ofertę dla uczestników programu lojalnościowego VITAY

Zastosowanie inteligentnych systemów, które poprawią jakość obsługi klienta i jednocześnie spowodują wzrost sprzedaży na stacjach produktów tzw. pozapaliwowych jest jednym z większych wyzwań z jakimi mierzą się koncerny paliwowe. W przypadku ORLENU, właściciela największej sieci punktów tankowania w naszym kraju, sprzedaż innych produktów (oprócz benzyny i diesla) generuje nie tylko dodatkowe przychody, ale staje się także głównym źródłem zysku dla segmentu detalicznego.

Automatyzacja marketingu i sprzedaży pozwala zdobyć znaczną przewagę nad konkurencją. Na stacjach ORLEN wdrożone zostało nowoczesne oprogramowanie SAS Customer Intelligence 360, dające dostęp do platformy SAS Viya, która zapewnia kompleksowe rozwiązania do zarządzania omnichanelowym marketingiem. Platforma SAS Viya to w praktyce zaawansowana analiza danych in-memory oraz system uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Te dwa ostatnie elementy pomagają w wyniku analizy real-time rekomendować klientom produkty, a także zapewnić optymalną dostępność towaru do sieci. Rozwiązania zastosowane na stacjach ORLEN to praktyczne wsparcie dla sprzedawców i pracowników obsługi, by mogli oferować klientom produkty, które - choć nie znalazły się w ich koszykach zakupowych - mogą być pożądane, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze „zachowania konsumpcyjne”.

Wdrożony innowacyjny system ma szczególne znaczenie w kontekście programu lojalnościowego VITAY. Korzystają z niego miliony kierowców w Polsce, którzy zyskują nie tylko rabaty na paliwo – takie, jak obecnie w ramach Wakacyjnej Promocji w wysokości 30 groszy na litrze. Z kartą VITAY zbierają punkty, które następnie mogą wymieniać na nagrody oraz rabatować nimi zakupy na stacji lub na stronie sklepu internetowego vitay.pl. Posiadane historyczne informacje transakcyjne o klientach pozwalają zbudować – przy użyciu technik machin elearningowych – odpowiednią rekomendację produktową dla klienta. Rekomendacjami sprzedażowymi real-time objęci są również klienci anonimowi, którzy nie uczestniczą w programie lojalnościowym – w tym przypadku zastosowanie ma analiza podobnych koszyków zakupowych innych klientów. Inteligentny system obsługi klienta wdrożono na wszystkich stacjach ORLEN w Polsce, czyli ok. 1,5 tys. punktów w całym kraju. Kolejne wdrożenia zaplanowano na stacjach franczyzowych, działających pod znakiem firmowym ORLEN.

System zastosowany przez ORLEN zdobył tytuł Lidera 2022 w tegorocznej edycji konkursu technologicznego „Gazety Bankowej”.

Konkursy TechnoBiznes wyłaniają instytucje i firmy, które w poprzednim roku dokonały najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech kategoriach: bankowość́, ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Gospodarka 4.0. , w której właśnieORLEN uzyskał tytuł Lidera. Równocześnie koncernowi przyznano wyróżnienie za Rekomendacje Real-Time & Campaign Management.

(A.Red)