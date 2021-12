Ubezpiecz się w LINK4 i zdobywaj nagrody z aplikacją ORLEN VITAY

Kiedy dwie wiodące polskie firmy łączą siły z myślą o swoich klientach, to w efekcie takiej współpracy musi powstać wyjątkowa oferta. I tak jest właśnie w tym wypadku. ORLEN Usługi Finansowe wspólnie z LINK4 TU SA przygotowały niezwykle atrakcyjną propozycję dla kierowców posiadających kartę Programu lojalnościowego VITAY

Jak skorzystać podwójnie?

To bardzo proste. Tankujesz na stacjach ORLEN i masz kartę Programu VITAY? Szukasz najlepszego dla siebie ubezpieczenia? Korzystaj dwa razy! Za każdą złotówkę wydaną na ubezpieczenie LINK4 – kupione za pośrednictwem strony www.orlen-ubezpieczenia.pl – właściciel konta VITAY otrzyma w tym Programie aż pięć punktów! W punktowanej ofercie dostępne są polisy komunikacyjne OC, Autocasco, NNW i Smart Casco, a także ubezpieczenia mieszkania i podróży.

Jednym z najbardziej popularnych programów lojalnościowych w Polsce jest Program VITAY koncernu PKN ORLEN. Za jego pomocą można zbierać punkty, tankując paliwo lub robiąc zakupy na stacji, a potem wymieniać je na atrakcyjne nagrody lub zniżki. Teraz punkty te zdobywamy również, kupując ubezpieczenia LINK4 za pośrednictwem ORLEN Usługi Finansowe. To wyjątkowo proste. Wystarczy zapoznać się z ofertą ubezpieczeń na stronach Programu VITAY i podczas kupowania polisy podać numer karty lojalnościowej. Po opłaceniu polisy zostaną nam naliczone dodatkowe punkty VITAY. A potem czas na wybór wymarzonej nagrody: wyposażenia domu, nagrody sportowej, dla dzieci, AGD i RTV, kuponów zniżkowych do sklepów i wielu innych.

Z tej atrakcyjnej oferty łączonej skorzystała także pani Kasia (38 l.) z Malborka:

Jestem mamą trójki urwisów w wieku szkolnym. Dużo czasu spędzamy codziennie razem w samochodzie, bo nie tylko dowożę ich do i ze szkoły, ale też na dodatkowe zajęcia. To już nasza rodzinna tradycja, że oboje z mężem tankujemy samochód wyłącznie na stacjach ORLEN, zbieramy punkty w ramach karty lojalnościowej VITAY, a potem całą rodziną wybieramy z katalogu to, co najbardziej nam się podoba. Przy ostatnim tankowaniu od kasjerki na stacji dowiedziałam się, że punkty na karcie to nie wszystkie korzyści z tankowania na ORLEN. Mogę także uzyskać dodatkowo zniżkę przy ubezpieczeniu auta w LINK4. Ważne, by zrobić to za pośrednictwem strony internetowej orlen-ubezpieczenia.pl. Gdy w grudniu przyszedł czas na odnowienie polisy, porównaliśmy z mężem oferty różnych ubezpieczycieli. Okazało się, że pakiet OC/AC w LINK4 jest najbogatszy i daje najwięcej korzyści, a dodatkowo – jako posiadaczka karty lojalnościowej VITAY – mogę zyskać sporo dodatkowych punktów na nagrody. Skorzystaliśmy z tej propozycji. Wydaliśmy 1600 złotych na pakiet OC/AC w LINK4 wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a dodatkowo na naszej karcie pojawiło się aż 8000 punktów na dowolnie wybrane nagrody z katalogu w Programie VITAY! Dzieci były przeszczęśliwe, wybierając sobie mikołajkowe prezenty z katalogu, a my zyskaliśmy kompleksowe ubezpieczenie auta w bardzo dobrej cenie.

Tak jak pani Kasia zrobiły już miliony polskich kierowców. Warto o tym pamiętać, gdy znów będziemy dokonywać zakupu ubezpieczenia naszego auta, i skorzystać z łączonej oferty ORLEN i LINK4.

Z myślą o kliencie

Kierowca, chcąc skorzystać z łączonej oferty ORLEN i LINK4, może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób: za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego lub poprzez dedykowaną infolinię (22) 444 44 55. Musi tylko pamiętać o podaniu numeru swojej karty VITAY.

Cenne nagrody czekają, a połączenie zakupów paliwowych z atrakcyjnym ubezpieczeniem to oszczędność pieniędzy i czasu.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.