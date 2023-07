W. Brytania: imigranci będą umieszczani w namiotach

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych kupiło duże, wieloosobowe namioty, w których będzie mogło zakwaterować do 2000 nielegalnych imigrantów w razie spodziewanego wzmożenia liczby przepraw przez kanał La Manche w najbliższych trzech miesiącach - podał w piątek „The Times”.

Jak informuje gazeta, namioty zostaną rozstawione w najbliższych tygodniach w dawnych bazach wojskowych w ramach przygotowań do napływu dużej liczby nielegalnych imigrantów. Spośród 45 755 osób, które w zeszłym roku przedostały się do Wielkiej Brytanii na pontonach lub małych łodziach, 51 proc. uczyniło to w sierpniu, wrześniu i październiku, w związku z czym Straż Graniczna spodziewa się, że te same trzy miesiące w bieżącym roku ponownie będą najtrudniejsze.

Cytowane przez „The Times” źródło w ministerstwie spraw wewnętrznych podkreśla, że „nie ma nic niewłaściwego” w umieszczaniu imigrantów w namiotach, wskazując, że inne kraje, np. Irlandia, również to robią. Źródło to dodaje, że rząd nie może naleźć się ponownie w takiej sytuacji jak poprzednio, gdy musiał pilnie wynajmować hotele, by tam kwaterować nielegalnych imigrantów.

„The Times” zaznacza jednak, powołując się na inne rządowe źródło, że pomysł umieszczania nielegalnych imigrantów w namiotach był już dyskutowany za czasów premiera Borisa Johnsona, ale wówczas go porzucono z obawy o pozwy prawne dotyczące niehumanitarnego traktowania imigrantów.

Namioty są częścią szerszej strategii odchodzenia od bardzo kosztownego kwaterowania nielegalnych imigrantów w hotelach. Obecnie w wynajmowanych przez rząd hotelach mieszka 51 tys. nielegalnych imigrantów, co kosztuje budżet państwa 6 milionów funtów dziennie. Częścią tej strategii jest też zacumowana w porcie w Portland w południowo-zachodniej Anglii ogromna barka „Bibby Stockholm”, na którą przeniesionych ma być ponad 500 osób. Według stacji Sky News, pierwszych 50 nielegalnych imigrantów trafi tam we wtorek.

Od początku lipca przez kanał La Manche przedostało się 3299 nielegalnych imigrantów, a od początku roku - 14 782. Ta liczba jest o 5 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 r., który był pod tym względem rekordowy. Brytyjski premier Rishi Sunak zadeklarował na początku stycznia, że zatrzymanie nielegalnych przepraw przez La Manche jest jednym z pięciu jego pięciu priorytetów na ten rok.

PAP/RO

