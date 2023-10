Brytyjski rząd "nie zatrzyma się na tym"

Do końca tego roku nielegalni imigranci opuszczą 50 hoteli wynajmowanych dla nich przez brytyjski rząd - ogłosił we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych ds. imigracji Robert Jenrick. Przenoszenie migrantów ma się zacząć w najbliższych dniach.

Kwestia kwaterowania nielegalnych imigrantów przeprawiających się przez kanał La Manche budzi w Wielkiej Brytanii ogromne kontrowersje. Miało to być rozwiązanie tymczasowe w związku z szybko rosnącą liczbą przybyłych i braku miejsc, w których można byłoby ich umieścić w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku o azyl, ale z każdym miesiącem problem nabrzmiewał.

Według stanu na koniec czerwca zakwaterowanych w hotelach było 50 546 migrantów, co oznaczało wzrost o 10 proc. w stosunku do końca grudnia 2022 roku i ponad pięciokrotny w stosunku do października 2020 r. W minionym roku finansowym, czyli od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. na zakwaterowanie migrantów w hotelach rząd wydał 2,3 mld funtów, przy czym w ostatnich miesiącach koszty jeszcze wzrosły - do ok. 8 mln funtów każdego dnia. Liczba wynajętych przez rząd hoteli nie została oficjalnie podana, ale według stacji BBC i Sky News, jest ich ok. 400.

Do tego dochodzą koszty pośrednie ponoszone przez lokalne społeczności związane z tym, że do tych hoteli nie przyjeżdżają turyści. Ponadto takie warunki zakwaterowania są zachętą dla kolejnych potencjalnych nielegalnych imigrantów.

Te hotele powinny być dobrem dla lokalnych społeczności, służąc firmom i turystom i organizując wydarzenia życiowe, które wszyscy cenimy, takie jak wesela i urodziny, a nie być zakwaterowaniem nielegalnych migrantów przy niemożliwych do utrzymania kosztach dla podatników - powiedział wiceminister Jenrick w Izbie Gmin. Dodał, że kwaterowanie nielegalnych imigrantów w hotelach jest nie do zaakceptowania i musi się skończyć tak szybko, jak to możliwe w praktyce.

Zapowiedział, że przenoszenie imigrantów z hoteli zacznie się w najbliższych dniach, do końca tego roku zwolnią oni 50 hoteli i rząd się „nie zatrzyma na tym”. Stacja Sky News podała, że planuje się, by w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 r. zwolnione zostało kolejnych 50 hoteli.

Jenrick nie sprecyzował, dokąd zostaną przeniesieni nielegalni imigranci, ale możliwe, że część z nich trafi na zacumowaną w porcie w Portland na południu Anglii barkę „Bibby Stockholm”. Poinformował, że obecnie na niej zakwaterowanych jest 50 osób.

Od początku tego roku do Wielkiej Brytanii nielegalnie przedostało się przez kanał La Manche 26 116 osób, co jest spadkiem o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, ale wciąż znacząco wyższą liczbą niż we wcześniejszych latach.

PAP/RO