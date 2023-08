Dobre wieści dla firm? Mały ZUS zostanie na dłużej

Od 1 sierpnia br. małe firmy będą mogły opłacać niższe składki przez kolejny rok - wskazał szef MRiT Waldemar Buda, odnosząc się do ustawy ws. Małego ZUS Plus, którą podpisał Prezydent RP. Resort szacuje, że w tym roku będzie to 66,4 tys. przedsiębiorców, a w 2025 r. - 142,3 tys