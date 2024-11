Wakacje składkowe. Czy będzie milion wniosków?

Od 1 listopada przedsiębiorcy złożyli 789,7 tys. wniosków o wakacje składkowe – poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Każdy etap obsługi wniosku można śledzić na profilu na PUE/eZUS. Tam też w przypadku błędów formalnych płatnicy będą otrzymywać wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Od 1 listopada 2024 r. mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka przekazał PAP, że przedsiębiorcy złożyli dotąd 789,7 tys. wniosków o wakacje składkowe.

„Status wniosku widoczny jest na profilu PUE/eZUS. Płatnik będzie mógł tam śledzić etapy jego obsługi, w tym odbierać korespondencję np. o zakończeniu postępowania administracyjnego” - wskazał rzecznik. Zaznaczył, że w przypadku błędów formalnych płatnicy otrzymają na swoim profilu wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Rzecznik wyjaśnił, że prawo do skorzystania ze zwolnienia za dany miesiąc przepada tylko wtedy, gdy wniosek nie zostanie przekazany do ZUS w ustawowym terminie.

Zwolnienie za grudzień do 30 listopada

Zgodnie z przepisami wniosek o zwolnienie składany jest w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który chce się uzyskać zwolnienie. „Zatem wniosek o zwolnienie za grudzień musi być złożony do końca listopada. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony do 30 listopada (włącznie), to wtedy prawo do zwolnienia w tym roku przepada” - podkreślił Dąbrówka.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Kto może starać się o zwolnienie?

Dotyczy to wpisanych do rejestru CEDIG osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo tzw. mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób oraz komorników sądowych, o ile spełniają warunki do skorzystania z wakacji składkowych. Chodzi m.in. o limit rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro (pomoc de minimis).

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników.

Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Ulga ta stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć tylko elektronicznie na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. W tym roku z wakacji od składek będzie można skorzystać jedynie w grudniu.

ZUS będzie rozpatrywać wnioski automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Informację o tym, że na PUE/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE/eZUS.

Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję. Zakład przekaże ją na konto płatnika na PUE/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS. Wakacje składkowe to rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne, co oznacza, że zainteresowany może, ale nie musi z niego korzystać.

