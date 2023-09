Polski austronauta może polecieć w kosmos już w sierpniu

Liczymy, że w listopadzie br. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podejmie oficjalnie decyzję o misji polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego, który już w sierpniu 2024 r. może polecieć w kosmos - powiedział w sobotę w Łodzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

8 sierpnia br. ogłoszono, że drugi Polak w historii poleci w kosmos. Potwierdził to wówczas szef MRiT.

W sobotę, podczas pikniku kosmicznego dla dzieci i młodzieży w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, minister powiedział, że misja Uznańskiego wydaje się być przesądzona.

Polski astronauta nie podaje na razie daty lotu.

„Na to będziemy musieli poczekać. To dyskusja z międzynarodowymi partnerami i w tym momencie nie ma oficjalnej daty” - powiedział podczas łódzkiego pikniku Sławosz Uznański.

„Nie mogę się doczekać” - dodał.

„Chciałbym być mocno przygotowany do tego lotu” - zaznaczył.

„To co, czuję to duży respekt do tej rakiety, do tej energii tam skomasowanej, która wynosi astronautów na orbitę. Na pewno jest też trochę obaw, ale jest też sporo ekscytacji z mojej strony” - zapewnił.