Nareszcie! Ukraina dostanie od Holandii myśliwce F-16

Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16 – powiedział Wołodymyr Zełenski. Głównym tematem rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Holandii Markiem Ruttem w bazie holenderskich sił powietrznych w Eindhoven jest kwestia dostawy samolotów F-16.

Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty wielozadaniowe F-16, które dotrą do tego kraju po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach z premierem Holandii Markiem Ruttem.

Umówiliśmy się z Markiem Ruttem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie – nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek – napisał szef państwa na Telegramie.

Zełenski nazwał decyzję o samolotach myśliwskich dla Sił Zbrojnych Ukrainy kolejnym krokiem na rzecz wzmocnienia tarczy powietrznej nad jego państwem.

(Będą to) samoloty, które wykorzystamy, by utrzymać rosyjskich terrorystów jak najdalej od ukraińskich miast i wsi – podkreślił prezydent.

To kluczowy temat, aby chronić nasz naród przed rosyjskim terrorem – napisał Zełenski na twitterze. Dodał on także, iż tematem rozmowy będzie także odpowiedzialność za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie.

Ukraiński przywódca zaraz po przylocie spotkał się z szefem holenderskiego rządu Markiem Ruttem. Jak informują niderlandzkie media, zostały mu również zaprezentowane F-16, które znajdują się w bazie.

Po kilkugodzinnej wizycie ukraiński przywódca wyrusza w dalszą drogę. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie jest z góry ogłaszane, dokąd udaje się Zełenski.

Ukraiński prezydent przybył do Holandii kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone wydały zgodę na przekazanie Ukrainie przez Holandię i Danię amerykańskich myśliwców F-16.

Oba kraje będą mogły dostarczyć samoloty dopiero po ukończeniu szkolenia przez ukraińskich pilotów. Prawdopodobnie nastąpi to dopiero latem przyszłego roku.

PAP/RO

