F-16 dla Ukrainy? Pierwsza taka decyzja Trumpa

Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż sprzętu, usług i szkoleń z myśliwców F-16 dla Ukrainy za cenę 310 milionów dolarów - podała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), Jest to pierwszy taki ruch od objęcia władzy przez Donalda Trumpa.

Jak podano w komunikacie DSCA, w skład pakietu, który zamówiła Ukraina wchodzą m.in. modyfikacje i ulepszenia dla F-16, szkolenia dla pilotów i serwisantów, części zapasowe, wsparcie w naprawach a także oprogramowanie. Łączny koszt szacowany jest na 310,5 mln dolarów.

Choć pakiet nie zawiera samych samolotów, jest to pierwszy oficjalnie zatwierdzony nowy pakiet sprzętu dla Ukrainy za prezydentury Donalda Trumpa. Administracja prezydenta dostarczała dotąd - z tygodniową przerwą po awanturze między Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim - pomoc zatwierdzoną jeszcze przez prezydenta Bidena.

USA dotąd nie dostarczały samolotów F-16 Ukrainie, robili to inni sojusznicy Ameryki na czele z Holandią i Danią.

W czwartek o transporcie zdemobilizowanych samolotów F-16 z Arizony na Ukrainę pisał portal the War Zone. Komentując ten materiał rzecznik Sił Powietrznych USA powiedział, że Ameryka w ten sposób „wspiera utrzymanie F-16 przekazanych Ukrainie przez Europę, dostarczając Ukrainie nieużywane i całkowicie nieoperacyjne F-16 na części”.

Te F-16 zostały wycofane z aktywnego użytku w USA i nie nadają się do lotu. Co ważne, brakuje im krytycznych komponentów, takich jak silnik lub radar, i nie można ich było odtworzyć do użytku operacyjnego - powiedział przedstawiciel Air Force.