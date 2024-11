Nasi bliscy sojusznicy też kupili F-35

Rumunia i USA podpisały w czwartek umowę o zakupie przez Bukareszt 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35A Lightning II. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od upadku komunizmu - oświadczył premier Marcel Ciolacu.

Rząd Rumunii potwierdził w czwartek zamiar zakupu 32 samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35A, podpisując tzw. LOA (Letter of Acceptance) w ramach procedury Zagranicznej Sprzedaży Wojskowej (FMS).

Dokument podpisali minister obrony Rumunii Angel Tilvar i ambasadorka USA w Rumunii Kathleen Kavalec w obecności premiera Rumunii, a także ministrów spraw zagranicznych i gospodarki.

W ubiegłym tygodniu ustawę o zakupie samolotów uchwalił w trybie pilnym parlament, a następnie podpisał ją prezydent Rumunii Klaus Iohannis. We wrześniu br. Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż Rumunii 32 samolotów z pakietami towarzyszącymi o maksymalnej wartości do 7,3 mld dolarów.

Premier Ciolacu ocenił, że jest to ”najważniejszy kontrakt zbrojeniowy podpisany przez Rumunię po rewolucji (w 1989 r., w trakcie której obalono komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu - PAP)”.

Z kolei Kavalec oświadczyła, że jest to ważny moment dla partnerstwa strategicznego obu krajów, zaś „decyzja Rumunii o nabyciu tych zaawansowanych samolotów bojowych stanowi ważny krok w trwającej modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i znacząco przyczyni się do długoterminowej obrony NATO i naszego zbiorowego bezpieczeństwa„.

„Te samoloty reprezentują obecnie szczytowe osiągnięcie lotnictwa na poziomie globalnym i zapewnią interoperacyjność z sojusznikami z NATO. F-35 charakteryzują się niezrównaną szybkością i zwrotnością, co czyni je niezbędnymi we współczesnych operacjach wojskowych. Będą one nie tylko symbolem konkurencyjności naszych sił powietrznych na Morzu Czarnym, ale także centralnym elementem naszej strategii bezpieczeństwa narodowego” – zadeklarował minister obrony.