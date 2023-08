To może być przekręt, a UOKiK to sprawdzi

UOKiK wyjaśnia, czy platformy internetowe iGenius, Dream Trips i Jifu nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów - poinformował w środę Urząd. UOKiK monitoruje rynek pod kątem występowania nielegalnych systemów promocyjnych typu piramida.

„Platformy iGenius, Dream Trips i Jifu potencjalnie mogą stanowić systemy promocyjne typu piramida, w których zarabianie jest uzależnione od pozyskiwania nowych członków do struktury dystrybucyjnej” - poinformował UOKiK w środowym komunikacie.

Dodał, że systemy promocyjne typu piramida obiecują uczestnikom korzyści uzależnione przede wszystkim od wprowadzania do systemu kolejnych osób.

„Systemy promocyjne typu piramida stwarzają pozory wysokich zysków dostępnych tylko dla wtajemniczonych. Takie systemy po pewnym czasie muszą upaść, bowiem wpłacane pieniądze trafiają tylko do ich organizatorów i osób zajmujących wyższą pozycję w strukturze piramidy. W takim systemie nie ma żadnego produktu lub usługi, której sprzedaż przyniosłaby wartość dodaną i wypracowała realne zyski. Apelujemy do konsumentów o sceptyczne podchodzenie do tego typu ofert inwestycyjnych” – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.