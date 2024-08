UOKiK „na miękko” ściga w sprawie zatorów płatniczych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął 10 postępowań wobec spółek, które nie płacą w terminie swoim dostawcom - poinformował w poniedziałek UOKiK. Zatory płatnicze są szczególnie dotkliwe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

„Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął 10 postępowań wobec spółek, które nie płacą w terminie swoim dostawcom. Wcześniej wystosował do nich tzw. wystąpienia miękkie, które miały na celu zasygnalizowanie problemu i zalecały niezwłoczną poprawę kultury płatniczej wobec kontrahentów” - podał UOKiK w poniedziałkowym komunikacie.

Coca Cola na liście spółek niepłacących dostawcom

Urząd wskazał, że sprawa dotyczy spółek: Coca Cola HBC Polska, Delpharm Poznań, DOZ S.A. Direct sp.k., Emerlog, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Padma, Przedsiębiorstwo Budowlane GRANIT, Suder & Suder, Teva Pharmaceuticals Polska, Track Tec Koltram.

Przed wszczęciem postępowań Chróstny w pierwszej kolejności wystosował do tych podmiotów tzw. wystąpienia miękkie. Miały one zasygnalizować spółkom zauważonych nieprawidłowości w obszarze praktyk płatniczych i zdyscyplinowanie jej do niezwłocznej poprawy.

„Nieterminowe płatności od większych kontrahentów powodują zaburzenie płynności finansowej firm z sektora MŚP, destabilizując ich działalność operacyjną, ograniczając inwestycje i rozwój. Dlatego niedopuszczalne jest, aby duże firmy nie płaciły na czas swoim mniejszym kontrahentom. Tym bardziej, że w toku wystąpień miękkich poinformowaliśmy przedsiębiorców, że brak poprawy ich dyscypliny płatniczej może skutkować wszczęciem postępowania i w konsekwencji karą finansową” – wskazał prezes Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Przedstawiciele urzędu zwrócili uwagę, że prezes UOKiK będzie wyliczał kary pieniężne dla przedsiębiorców na podstawie znowelizowanej w 2022 roku ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w spełnianiu świadczeń pieniężnych. „Pod uwagę będzie brał nie tylko wartość przeterminowanych płatności i długość opóźnień, lecz również wagę i okoliczności naruszenia, działania podjęte przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy w celu zaprzestania naruszenia oraz współpracę z Urzędem w toku postępowania” - podał UOKiK.

Zatory płatnicze są szczególnie dotkliwe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy z kapitału bieżącego pokrywają swoje zobowiązania - wskazał urząd.

