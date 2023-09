Poznaliśmy wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie od 1 stycznia do 4 242 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca wyniesie 4 300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rząd do 15 września ustala w drodze rozporządzenia stawki minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4 242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4 300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł.

Jego zdaniem „od odpowiedzi na to pytanie będzie zależało, czy państwo „ma być wyrozumiałe wobec słabych tak, jak chcemy, żeby było, czy odwrotnie - państwo ma być silne wobec słabych, a słabe wobec wielkich tego świata, wobec silnych, którzy narzucają swoją wolę państwu polskiemu”.

Ocenił, że jest to „rewolucja solidarnościowa”.

„Będą determinowały naszą przyszłość, będą decydowały o tym, czy ta przyszłość będzie kształtowana w duchu solidarności, sprawiedliwości, praworządności, dostatku, który staramy się dla wszystkich jak owoce wzrostu dzielić, czy będzie to prawo dżungli, liberalne prawo pięści, które aż za dobrze wszyscy znamy sprzed 2015 roku. Wybór należy do państwa” - powiedział Morawiecki, zwracając się do wyborców.

Premier mówił też o emeryturach stażowych, które mają przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

Jak dodał premier, budowali oni naszą ojczyznę często ciężką, fizyczną pracą.

Podkreślił, że rząd opiera politykę na naprawionych finansach publicznych.

„Te emerytury to wielkie dziedzictwo „Solidarności”. Dziś powinniśmy zadać sobie pytanie, czy to Polacy mają decydować o swoim losie, czy decydować będą gabinety berlińskie lub brukselskie” - powiedział.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że „bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo Polaków i bezpieczna przyszłość to nie są tylko słowa”.

Maląg podkreśliła, że w czwartek została podjęta ważna decyzja związana z rynkiem pracy i godnością Polaków.

„Troszczymy się o to, aby wzrastało minimalne wynagrodzenie, ale także to przeciętne. My przede wszystkim nie chcemy, żeby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej, ale wysoką technologią, nowoczesnością i to cały czas się dzieje” - zaznaczyła.