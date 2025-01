Księgowi w cenie. Ich zarobki rosną najszybciej

W sektorze finansów w 2024 r. najbardziej wzrosły wynagrodzenia księgowych - o 9,8 proc. wobec 2023 r.; główni księgowi z Warszawy mogą zarobić 20-25 tys. zł - wynika z raportu o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach. Zarobki członków zarządu warszawskich firm sięgają 35-60 tys. zł.

Jak wynika z raportu firmy Grafton Recruitment „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach”, w 2024 r. najwyższe podwyżki w porównaniu z rokiem 2023 r. w działach finansowych objęły księgowych (9,8 proc.) oraz audytorów wewnętrznych (9,3 proc.).

Wzrost płac odnotowali główni księgowi (8,8 proc), samodzielni księgowi (6,2 proc.) oraz analitycy biznesowi (5,5 proc.). Specjaliści ds. windykacji i kierownicy controllingu otrzymali podwyżki na poziomie 5,2 proc.

„Najmniejsze zmiany wynagrodzeń dotyczyły stanowisk kierowniczych i najwyższego szczebla” – oceniają autorzy raportu.

Wynagrodzenia członków zarządu CFO (Chief Financial Officer) wzrosły o 3,8 proc., a dyrektorów finansowych o 2,7 proc.

Zróżnicowanie płac w zależności od regionu i charakteru stanowiska

Analiza wynagrodzeń przedstawiona w raporcie wskazała na zróżnicowanie płac w zależności od regionu i charakteru stanowiska. „W finansach najwyższe wynagrodzenia osiągają CFO w Warszawie – od 35 tys. do 60 tys. zł. W innych dużych miastach, takich jak Kraków czy Trójmiasto, wynagrodzenia członków zarządu wynoszą od 30 tys. do 56 tys. zł, co również plasuje te aglomeracje w czołówce” - podali autorzy opracowania.

Dodali, że główni księgowi w Krakowie mogą liczyć na pensje od 12 tys. do 22 tys. zł, zaś w Warszawie - od 20 tys. do 25 tys. zł. Analitycy finansowi w stolicy zarabiają od 11 tys. do 15 tys. zł, to jedne z najwyższych stawek w Polsce dla tej kategorii stanowisk.

„Wzrosty wynagrodzeń w sektorze finansowym odzwierciedlają rosnącą wartość ról wymagających specjalistycznej wiedzy i precyzyjnych kompetencji. Największe podwyżki, zauważalne wśród księgowych i audytorów wewnętrznych, są efektem większego nacisku firm na utrzymanie bezpieczeństwa finansowego oraz zgodności z regulacjami” – skomentowała Ewa Michalska z Grafton Recruitment.

Stabilny popyt na specjalistów w branży finansów

Popyt na specjalistów w branży finansów w ub. r. pozostawał stabilny. Firmy szukały w pierwszej kolejności doświadczonych ekspertów i managerów, by wzmocnić zespoły i usprawnić kluczowe procesy. Najwięcej ofert pracy dotyczyło stanowisk: finance manager, główny oraz samodzielny księgowy i kontroler finansowy.

Spadł natomiast popyt na kandydatów na stanowiska niewymagające doświadczenia, gdzie dominują proste, powtarzalne czynności. Jest to spowodowane automatyzacją i digitalizacją procesów - wskazano.

„Zadania, które kiedyś wymagały zaangażowania rozbudowanych zespołów, dziś są realizowane przez dużo mniejsze grono. Zmienia się też profil pożądanych kompetencji – poszukiwani są specjaliści, którzy potrafią obsługiwać systemy, analizować dane i na ich podstawie podejmować decyzje” – wyjaśniła Dagmara Jaworecka, cytowana w komunikacie.

Analiza wynagrodzeń w raporcie została opracowana na podstawie danych z ofert przedstawionych kandydatom przez klientów Grafton Recruitmen oraz na podstawie aktualnych wynagrodzeń kandydatów uczestniczących w procesach prowadzonych przez firmę. Dane dotyczą 2024 r. i są prognozą na początek 2025.

Grafton Recruitment to międzynarodowa firma, specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze średniego i wyższego szczebla.

PAP, sek

