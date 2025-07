Wynagrodzenia w firmach zaskakująco wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 9 proc. r/r w czerwcu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W czerwcu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 435,6 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2025 r. wyniosło 8 881,84 zł, tj. wzrosło nominalnie o 9 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 8,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Płace w sektorze przedsiębiorstw / autor: materiały prasowe Portu

„Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzymuje się na wysokim, choć już jednocyfrowym poziomie. Siła nabywcza gospodarstw domowych nadal rośnie, co sprzyja poprawie ich sytuacji finansowej i może przekładać się na dalsze ożywienie konsumpcji w drugiej połowie roku. Rosnące realne dochody wspierają popyt wewnętrzny – istotny czynnik wzrostu PKB – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu

Jednocześnie firmy stają się coraz bardziej ostrożne w polityce zatrudnienia, co może być efektem rosnącego udziału kosztów pracy w całkowitych kosztach operacyjnych – ocenia analityk.

Czerwcowe płace zaskakują wyższą wartością (9 proc. vs. 8,6 proc. r/r), a co ważniejsze impet wzrostu przyspieszył. Na agregacie nie wygląda to specjalnie optymistycznie z punktu widzenia inflacji, niemniej w kwietniu też wynagrodzenia rosły szybciej od oczekiwań (jednorazowy efekt) – wskazują analitycy mBanku.