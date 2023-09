Jeździsz do pracy rowerem? W Belgii za to płacą!

Co szósty belgijski pracownik zatrudniony w sektorze prywatnym otrzymuje od pracodawcy rekompensatę za dojazdy rowerem do pracy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę HR Acerta. Średnio jest to około 47 euro miesięcznie.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych pochodzących od 320 tys. pracowników zatrudnionych u 37 tys. pracodawców z sektora prywatnego.

Od maja, na podstawie porozumienia zawartego w Krajowej Radzie Pracy (NAR) pomiędzy belgijskimi związkami zawodowymi a organizacją reprezentującą pracodawców, pracownicy są uprawnieni do otrzymania 27 centów za każdy przejechany rowerem kilometr w drodze do pracy.

W okresie od maja do lipca br. dodatek rowerowy od pracodawcy otrzymało w sumie 16,65 proc. pracowników i jego średnia kwota wyniosła około 47 euro miesięcznie.

PAP/RO

