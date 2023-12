Prezent od pracodawcy - w Belgii to norma. A w Polsce?

Co drugi pracownik w Belgii może się spodziewać prezentu od pracodawcy na koniec roku - wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję badań rynku Bufl. Największą popularnością cieszą się bony podarunkowe.

Tradycyjnie uroczystości zakończenia roku są dla wielu belgijskich firm okazją do podziękowania swoim pracownikom za wykonaną pracę. Może to być prezent rzeczowy, na przykład pakiet wina lub koszyk produktów regionalnych, ale często są to bony upominkowe.

Ośmiu na dziesięciu respondentów twierdzi, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z prezentu na koniec roku, zwłaszcza jeśli może wybrać, za który zakup zapłaci bonem.

Jednocześnie z innego badania, które przeprowadziła firma Acerta, wynika, iż jedna czwarta pracowników umysłowych w Belgii otrzymała w tym roku premię od swojego pracodawcy, która wyniosła średnio 6 tys. euro. W przypadku pozostałych pracowników odsetek jest już niższy i wynosi 9,8 proc. Niższa jest także wysokość premii – 1250 euro.

pap, jb