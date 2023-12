Spada popyt na pracowników. Na rynku jest mniej miejsc pracy

Pracodawcy w Polsce opublikowali w listopadzie br. 233,09 tys. ofert pracy - tj. o 22 proc. mniej r/r i o 9 proc. mniej m/m - wynika z raportu Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce”. Liczba ofert pracy w listopadzie spadła o 23 376 wobec października.

„Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w listopadzie 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 233,1 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 22 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy pojawiło się 297,9 tys. ofert) i największy spadek rok do roku od niemal trzech lat - ostatni raz większy spadek (-23 proc.) zanotowaliśmy w styczniu 2021 roku. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła w listopadzie z -14 proc. do -19 proc.. To najniższa trzymiesięczna średnia od czasów pandemii, a dokładnie od lutego 2021 roku. Po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku ponownie mierzymy się z wyraźną tendencją spadkową popytu na pracowników” - czytamy w raporcie.