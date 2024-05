Praca z domu? Firmy, gdzie to możliwe, są mniejszości

Hybrydowy model pracy obowiązuje w 38 proc. firm. Najczęściej oferują go duzi przedsiębiorcy, niemal co drugi pracodawca nie oferuje pracownikom możliwości pracy zdalnej - wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Dodano, że taki model pracy oferuje 36 proc. małych i 35 proc. średnich firm, a wyłącznie z domu pracują osoby w co dziesiątym przedsiębiorstwie (9 proc.).

Praca z domu to mniej zwolnień lekarskich

Zdaniem cytowanego w raporcie założyciela Personnel Service Krzysztofa Inglota, pandemia diametralnie zmieniła krajobraz pracy, wprowadzając do codzienności home office, który wcześniej był rzeczywistością wyłącznie największych firm i to często w minimalnym zakresie.

„Zmuszeni do adaptacji, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, przeszli zmiany, a hybryda staje się coraz popularniejszym modelem, w którym zatrudnieni decydują gdzie, jak, a nawet w jakich godzinach chcą pracować” – powiedział Inglot.

Według raportu, dla pracodawców jedną z zalet hybrydowego modelu pracy jest mniejsza liczba zwolnień, na co wskazało 49 proc. firm. Co trzeci pracodawca dostrzega wzrost efektywności, a 28 proc. docenia możliwość przyciągania młodych talentów.

Nie ma integracji zespołu w firmie

„Z drugiej strony firmy widzą też wady takiej pracy. Niemal połowa firm (49 proc.) wskazuje na mniejszą kontrolę nad pracownikami, którzy są w domu. Ten aspekt okazał się ważniejszy niż mniejsza integracja pracowników, na który wskazało 37 proc. pracodawców.

Praca zdalna, praca hybrydowa? „Tak, poproszę”

Polak częściej zmienia pracę. Dlaczego?

Praca hybrydowa pozwala zaoszczędzić czas

Jak podano w raporcie, 65 proc. zatrudnionych deklaruje, że nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków w trybie home office, natomiast 16 proc. osób decyduje się na całkowitą pracę zdalną, a 26 proc. nie ma nic przeciwko pracy wyłącznie z biura. Dominującym preferowanym stylem pracy dla 40 proc. pracowników jest model hybrydowy.

Ponad połowa badanych (56 proc.) wskazuje, że główną zaletą pracy hybrydowej jest brak straty czasu na dojazdy do siedziby firmy, 45 proc. pracowników uznaje ten rodzaj pracy za atrakcyjny z powodu możliwości wykonywania go z dowolnego miejsca. Na ostatnim miejscu podium znalazła się możliwość swobodnego dostosowywania planu dnia do potrzeb i przyzwyczajeń.

„Jeśli chodzi o wady, pierwszymi obawami Polaków (po 44 proc.) są mniejsza integracja z zespołem oraz mniej wyjść z domu i interakcji z ludźmi. Więcej niż co trzeci pracownik widzi problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy. Jednak tylko 16 proc. respondentów wiąże pracę hybrydową z nieumiejętnością organizacji czasu pracy” - wskazano w raporcie.

Personnel Service S.A. to spółka wyspecjalizowana w rozwiązaniach HR. Główne obszary działania to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyna. (PAP)

Łukasz Pawłowski (PAP), sek

