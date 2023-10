Podstawowe produkty rolne potaniały we wrześniu ponad 18 proc.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w ujęciu rocznym spadły we wrześniu o 18,2 proc. – poinformował GUS. W porównaniu z sierpniem tego roku wzrosły w minionym miesiącu o 0,2 proc.

„Wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych we wrześniu 2023 r. w porównaniu z sierpniem 2023 r. był spowodowany podwyżką cen pszenicy, żyta, żywca wieprzowego oraz mleka. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, poza cenami żywca wieprzowego, we wrześniu 2023 r. były niższe od notowanych we wrześniu 2022 r.” – zakomunikował Urząd.