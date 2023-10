Ekspert: To już koniec potęgi Niemiec!

Niemcy mają być w poważnych tarapatach, a ich hegemonia w Europie się kończy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 30 lat złej w skutkach polityki wobec Rosji.

Peter Zeihan jest ekspertem od geopolitologii i autorem cenionych książek: „The Accidental Super Power” czy „The End of the World is just the Beginning”. Zeihan trafnie przewidział wiele zjawisk, które zaszły w ostatnich latach, jednak bywa krytykowany ze odstąjące od mainstreamu oceny takich kwestii jak realna siła Chin. Bez wątpienia jednak ów ekspert jest ceniony nie tylko przez swoich odbiorców ale, przede wszystkim, w rządowych gabinetów Waszyngtonu.

CZYTAJ TEŻ:

Tajemniczy przedmiot w samochodzie prezydenta. Śledztwo trwa od czerwca

Rosja testuje zmasowany „atak atomowy”. Z trzech stron

Teraz zaś Zeihan odszedł na chwilę od analizy relacji USA i Chin, na rzecz oceny sytuacji w Europie. Skupiając się na Niemczech Zeihan wskazał, że tragiczna w skutkach polityka kolejnych gabinetów kanclerskich nie tylko przyczyniła się do wojny na Ukrainie, ale też, w długim okresie, doprowadzi Niemcy do pełnego kryzysu i utraty pozycji lidera w UE!

Zeihan argumentuje, że krytycznym czynnikiem było uzależnienie się od energii z Rosji i oparcie własnego miksu energetycznego o energię odnawialną, w sytuacji w której wyciśnięcie pełnej mocy z OZE jest utrudnione wskutek położenia geograficznego Niemiec. Rezygnacja z węgla ale też energetyki jądrowej czyni obecne Niemcy wrażliwymi na energetyczny szantaż i sprawi, że nasz zachodni sąsiad z czasem utraci swoją dominującą pozycję.

Czy oznacza to, że otworzy się okno dla Polski? Warto pamiętać o tej perspektywie.