Jak planować i kształtować regiony wokół lotnisk? Jak prowadzić relacje między inwestorem, społecznością lokalną i biznesem? Tego m.in. ma dotyczyć konferencja „Lotniska hubowe i ich otoczenie. Synergia kluczem do sukcesu” organizowana przez Centralny Port Komunikacyjny we współpracy z Airport Regions Council.

Zaplanowana na 23 i 24 listopada br. (czwartek-piątek) konferencja to w sumie sześć sesji – paneli dyskusyjnych oraz sesji referatów – obejmujących tematycznie obszary takie, jak m.in. rozwój gospodarczy, współpraca władz lokalnych z inwestorem czy zagospodarowanie przestrzenne regionów lotniskowych. Oprócz tego będzie można wysłuchać prezentacji dotyczącej Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK, a także wziąć udział w dyskusjach nt. zagadnień społecznych.

Konferencja będzie miała wymiar międzynarodowy – w wydarzeniu, oprócz krajowych specjalistów, wezmą udział międzynarodowi eksperci w dziedzinie sektora lotniczego, rozwoju lokalnego oraz spraw samorządowych. Wśród panelistów znaleźli się m.in. przedstawiciele Airport Regions Council, Aéroports de Paris SA, Prague Airport Region, Airport City Academy czy samorządów Viladecans (Barcelona) oraz Vantaa (Helsinki). Pełna lista prelegentów jest dostępna na stronie internetowej konferencji. Patronat nad wydarzeniem objęli Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz V4+ Airports Association.

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I (23 listopada)

12:00-12:10 – otwarcie konferencji i wystąpienia oficjalne

12:10-12:20 – prezentacja Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK

12:20-12:30 – prezentacja ARC

12:30-13:45 – sesja 1: Gospodarka regionów lotniskowych [panel dyskusyjny]

13:45-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-15:30 – sesja 2: Zagospodarowanie przestrzenne regionów lotniskowych [sesja referatów]

15:30-15:45 – przerwa kawowa

15:45-16:45 – sesja 3: Zagadnienia społeczne w inwestycjach strategicznych [sesja referatów]

16:45-17:00 – podsumowanie, zakończenie i zamknięcie I dnia konferencji

Dzień II (24 listopada)

9:30-9:45 – powitanie i otwarcie II dnia konferencji

9:45-10:45 – sesja 4: Strategia i planowanie [sesja referatów]

10:45-11:00 – przerwa kawowa

11:00-12:00 – sesja 5: Między inwestorem a społecznością lokalną [panel dyskusyjny]

12:00-12:15 – przerwa kawowa

12:15-13:15 – sesja 6: Między inwestorem a prywatnym biznesem [panel dyskusyjny]

13:15-13:30 – zakończenie i podsumowanie konferencji

13:30-14:30 – lunch i rozmowy kuluarowe

Konferencja „Lotniska hubowe i ich otoczenie. Synergia kluczem do sukcesu” odbędzie się w Renaissance Warsaw Airport Hotel (ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa) w dniach 23-24 listopada (czwartek-piątek). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie online – formularz rejestracyjny będzie otwarty do 20 listopada lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc. Więcej informacji TUTAJ.