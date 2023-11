Wydatki na obronność mogą zostać zmniejszone

Wolniejsze tempo realizacji wydatków na obronność, a nie zmniejszenie planów zakupowych może doprowadzić do redukcji tych wydatków w 2024 r. – wynika z komentarza ekonomistów Credit Agricole. Jak piszą w swoim tygodniowym komentarzu „Makromapa”, wspiera to ich ocenę, zgodnie z którą w krótkiej perspektywie polityka fiskalna pozostanie luźna, a co za tym idzie ogranicza to przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych.

„Dostrzegamy jedynie niewielką przestrzeń do redukcji wydatków na obronność w 2024 r. i wynikać będzie ona przede wszystkim z wolniejszego od przyjętych założeń realizowania wydatków a nie ze zmniejszenia planów zakupowych. Stanowi to wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w krótkiej perspektywie polityka fiskalna pozostanie luźna. W istotny sposób ogranicza to przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych. Biorąc pod uwagę wydźwięk komunikatu po listopadowym posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi A. Glapińskiego na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, zrewidowaliśmy nasz scenariusz polityki pieniężnej. Obecnie prognozujemy stabilizację stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. do końca 2024 r.” – czytamy w komentarzu ekonomistów Credit Agricole.

Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu wydatki na obronność przewidziano w kwocie 118,1 mld zł (3,1 proc. PKB). Ponadto – na co zwracają uwagę analitycy tego banku - w celu modernizacji Sił Zbrojnych planowane jest w 2024 r. wykorzystanie środków z zarządzanego przez BGK Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) w wysokości 39,6 mld zł. Razem wydatki na obronność mają wynieść 157,7 mld zł (4,1 proc. PKB), w tym 84,4 mld zł ma trafić na modernizację i zakup nowego uzbrojenia. 44,8 mld zł z tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa, podczas gdy źródłem pozostałych 39,6 mld zł będzie FWSZ.

„Analiza harmonogramu wydatków w 2024 r. (na tyle na ile jest możliwa, przy ograniczonym dostępie do informacji szczegółowych), a także niskie tempo realizacji potrzeb pożyczkowych przez BGK sugeruje, że ostateczne wydatki w 2024 r. mogą być nawet ok. 15 mld zł (0,4 proc. PKB) niższe niż założono w ustawie budżetowej i wydatkach z FWSZ” – piszą ekonomiści banku.

Analitycy zwracają uwagę, że do 30 czerwca 2023 r. wartość wyemitowanego przez BGK długu na rzecz FWSZ wyniosła 18,3 mld zł, a od tego czasu Fundusz ten został zasilony dodatkowo 3,0 mld USD (ok. 12,4 mld zł).

„Uwzględniając Strategię Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych w latach 2024-2027 na koniec 2023 r. aktywa FWZS powinny wynosić już 47,0 mld zł, a na koniec 2024 r. 86,6 mld zł, co przy obecnym tempie emisji obligacji i zaciągania pożyczek oceniamy jako mało prawdopodobne” – czytamy w „Makromapie”.

Ekonomiści banku przypominają, że główne umowy ramowe na dostawy uzbrojenia obejmują:

• Umowę ramową na dostawę ponad 1 000 nowych, bojowych wozów piechoty Borsuk oraz ponad 300 wozów specjalistycznych opartych na konstrukcji podwozia Borsuka. Maksymalną wartość tego kontraktu szacujemy na 65 mld zł.

• Umowę ramową z Lockheed Martin na dostawę modułu ogniowego, amunicji, pakietu logistycznego, szkoleniowego oraz wsparcia technicznego dla 27 dywizjonów artylerii rakietowej Homar-A (dla których bazą jest amerykański HIMARS). Maksymalną wartość tego kontraktu szacujemy na 13 mld USD.

• Umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1 000 czołgów K2/K2PL Black Panther, z czego zawarte umowy wykonawcze dotyczą 180 czołgów, podczas gdy jak dotąd nie udało się ustalić warunków dostawy 820 czołgów K2PL. Maksymalną wartość tego kontraktu szacujemy na 17,5 mld USD.

• Umowę ramową z Hanwha Defense na dostawę 672 armatohaubic samobieżnych (AHS) K9A1/K9PL Thunder, z czego zawarte umowy wykonawcze dotyczą 212 AHS K9A1, podczas gdy jak dotąd nie udało się ustalić warunków dostawy 460 AHS. Maksymalną wartość tego kontraktu szacujemy na 6 mld USD.

Poza tymi umowami należy wspomnieć o umowach, które będą negocjowane dzięki zgodzie Departamentu Stanu USA na sprzedaż sprzętu wojskowego w ramach procedury Zagranicznej Sprzedaży Wojskowej (Foreign Military Sales). Obejmują one:

• Umowę na zakup systemu kierowania i dowodzenia IBCS (producent Northrop Grumman) dla programów obrony powietrznej Wisła i Narew. Zgodnie z wydaną decyzją maksymalna wartość tego kontraktu to 4 mld USD.

• Umowę na zakup 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian (producent Boeing). Zgodnie z wydaną decyzją maksymalna wartość tego kontraktu to 12 mld USD.

„Realizacji obietnic wyborczych oraz przedłużeniu działań osłonowych będą prawdopodobnie towarzyszyły jednoczesne działania polegające na dążeniu do zmniejszenia innych wydatków budżetowych, tak aby ograniczyć wzrost deficytu w 2024 r. Potencjalnym źródłem oszczędności może być ograniczenie wydatków na obronę narodową, niemniej jednak będzie to trudne do realizacji zadanie z uwagi na obecną sytuację geopolityczną (trwające wojna w Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie)” – komentują ekonomiści banku.

Czytaj także: Rozważany jest nowy wariant połączenia energetycznego z Litwą

rb