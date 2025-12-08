Telewizja wPolsce24: w NBP próba odsunięcia prezesa

TYLKO U NAS

Jak ujawnił Jacek Karnowski, redaktor naczelny telewizji wPolsce24, w Narodowym Banku Polskim trwa „zamach” wymierzony bezpośrednio w prezesa Adama Glapińskiego. To operacja, która może skończyć się przejęciem banku centralnego przez ekipę Donalda Tuska i finalnie przyjęcie euro w Polsce - informuje portal wPolsce24.tv

W ocenie Jacka Karnowskiego, pięciu członków zarządu, wywodzących się ze środowisk prawicowych, ma od kilku tygodni próbować odebrać prezesowi kluczowe kompetencje poprzez likwidację ważnych departamentów i przejęcie kontroli nad wydatkami instytucji.

W gronie członków zarządu, którzy realizują ten plan, są Paweł Mucha, wcześniej minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy od dawna atakujący prezesa NBP, a także Marta Gajęcka, skierowana do NBP jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Rafał Sura, Piotr Pogonowski, były szef ABW oraz Artur Soboń, były wiceminister finansów.

W ocenie telewizji wPolsce24, realizacja tego planu może zmusić prezesa Glapińskiego do odejścia, co otworzyłoby drogę do przejęcia banku przez „koalicję 13 grudnia”, a nawet do potencjalnego przyjęcia waluty euro.

