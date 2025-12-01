Katastrofa BIZ: „fachowcy” Tuska wystraszyli inwestorów

Najlepszym rokiem pod względem wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), był rok 2023, czyli ostatni rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, w 2024 roku, pierwszym roku rządów ekipy Tuska, było pod tym względem znacznie gorzej ,bowiem spadły one aż o 55 proc. – pisze ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

W poprzednim tygodniu Narodowy Bank Polski (NBP), opublikował raport o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce za 2024 rok, z którego wynika, że nastąpił ich gwałtowny spadek, o ponad 55 proc. w stosunku do roku 2023, ostatniego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. To zaskakujące dane, bo przecież, sam premier Tusk ale i jego ministrowie, lubią się publicznie prezentować jako politycy, którzy mają wręcz nieprawdopodobnie dobre kontakty za granicą, licznych przyjaciół politycznych w Unii Europejskiej i poza nią - pisze Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

W publicznych wypowiedziach często twierdzą, że ze względu na swoją „europejskość”, a nawet „światowość”, gwarantują dobry klimat dla inwestorów zagranicznych, a okresy ich rządów to przyciąganie licznych inwestycji zagranicznych do Polski. Tyle tylko, że rzeczywistość tego nie potwierdza, a pierwszy rok ich obecnych rządów, to gwałtownych spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i to w sytuacji kiedy Europa przyciągnęła ich więcej, niż w 2023 roku - wskazuje autor komentarza.

W Europie boom, w Polsce załamanie

Otóż według raportu OECD, który ukazał się w maju tego roku, napływ inwestycji zagranicznych do Europy w 2024 roku, wzrósł o prawie 100 proc. w stosunku do roku 2023, osiągając poziom aż 294 mld USD.

Natomiast w przypadku Polski, mieliśmy dramatyczny spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych aż o ponad o ponad 55 proc., ze 125,7 mld zł w 2023 roku do zaledwie 56,5 mld zł w 2024 roku. Przy czym zdecydowana większość miała charakter reinwestycji zysków przez podmioty zagraniczne funkcjonujące w Polsce ( blisko 56,4 mld zł), na drugim miejscu znalazł napływ kapitału zagranicznego na nabycie akcji i innych udziałów kapitałowych firm w naszym kraju ( blisko 24,4 mld zł). W rezultacie w 2024, pierwszym roku rządów Donalda Tuska, Polska zaliczyła jeden z najgorszych wyników, jeżeli chodzi o przyciąganie BIZ, spośród wszystkich krajów członków OECD.

»» Cały komentarz dr. Zbigniewa Kuźmiuka o wynikach inwestycji zagranicznych czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Raport NBP potwierdza, pod rządami Tuska głęboki spadek aż o55 proc. inwestycji zagranicznych (BIZ)

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ekologiczne” jajka… z ukraińskich klatek

Uparli się! Zrobią korytarz Tuska z Berlina do Poznania?

Problem z demografią? Chorwaci już wdrażają polski pomysł

»»Polska potęgą w eksporcie żywności! – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24