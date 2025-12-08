Biznesowa wojna. Paramount przebija ofertę Netflixa

Paramount Skydance ogłosił w poniedziałek próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, oferując akcjonariuszom spółki 30 USD za akcję z pominięciem zarządu WBD. Oferta dotyczy zakupu całej spółki, łącznie z kanałami takimi jak TVN i CNN, i opiewa na 108 mld USD - o 26 mld więcej niż oferta Netfliksa.

Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu, bo mimo przedstawienia sześciu propozycji nabycia WBD jego kierownictwo „nigdy znacząco nie zaangażowało się” w negocjacje.

„Paramount przekazał teraz swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom WBD i jej radzie dyrektorów, aby zapewnić im możliwość skorzystania z tej zdecydowanie lepszej alternatywy” - napisano. Oferta Paramount za akcje WBD jest o 2,25 dol. za akcję wyższa od oferty Netlfiksa, lecz w odróżnieniu od niej przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN i TVN.

PAP, sek

