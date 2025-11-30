Francja sprzeciwiła się Mercosur. Czy Tusk dołączy?

Gdy rząd Tuska „odpuścił” już blokowanie umowy UE-Mercosur, pojawił się w przestrzeni publicznej mocny głos sprzeciwu wobec tej umowy ze strony Zgromadzenia Narodowego Francji, które jednomyślnie (245 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się), przyjęło rezolucję wzywającą rząd do sprzeciwienia się tej umowie – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Rząd Tuska, już „odpuścił” blokowanie tej umowy i jedynie pozoruje działania, które miałby złagodzić jej negatywne skutki dla europejskiego w tym polskiego rolnictwa między innymi poprzez rozporządzenie o tzw. hamulcu bezpieczeństwa. Tyle tylko to klasyczne mydlenie oczu europejskim rolnikom, bo proponowane mechanizmy ochronne, będą wprowadzane przez unijną biurokrację i w związku z tym, będą działać z ogromnym opóźnieniem w sytuacji nadmiernego importu produktów rolnych z krajów Mercosur do UE. Jego blokady będą wprowadzane dopiero po badaniach sytuacji na unijnym rynku w odniesieniu do każdego produktu rolnego, którego import spowodował destabilizację, a więc już po wywołaniu strat u europejskich rolników – przypomina dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl

Czy zatem po uchwaleniu twardego stanowiska w sprawie Mercosur przez francuski parlament, rząd Tuska wróci do rozmów z rządem tego kraju, a także innymi krajami, które wcześniej wyrażały sprzeciw wobec tej umowy (Irlandia, Węgry, Austria) do tworzenia mniejszości blokującej?

Rząd Tuska odpuścił już blokowanie umowy UE-Mercosur?

Przypomnijmy także wynegocjowana jeszcze w roku 2019 umowa handlowa UE-Mercosur, była blokowana przez polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, a także rząd premiera Morawieckiego, któremu udało się w tej sprawie stworzyć mniejszość blokującą, a jej trwałym elementem były Polska i Francja, Irlandia, Węgry, a także Austria - przypomina poseł PiS.

Po przejęciu rządów przez Tuska, sprzeciw został wycofany i szefowa KE Ursula von der Leyen pod koniec grudnia 2023 roku, poleciała do Brazylii i tam uroczyście podpisała umowę z krajami Mercosur. Teraz trwa proces jej zatwierdzania przez Parlament Europejski, a później Radę Unii Europejskiej, a ponieważ polski rząd zrezygnował z budowania mniejszości blokującej, niestety wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zostanie ona zatwierdzona przez te dwie unijne instytucje - przewiduje dr Zbigniew Kuźmiuk.

