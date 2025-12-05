Przewidywalny dolar?

Ten tydzień przyniósł potwierdzenie sygnałów słabości dolara, chociażby poprzez złamanie krótkoterminowej linii trendu wzrostowego na futures na indeks dolara. To przepis na jego spadki do końca roku? Nie jest to wykluczone.

Szanse na to, aby Fed zaskoczył i nie obniżył stóp procentowych 10 grudnia są niewielkie (rynek wycenia je na niecałe 15 proc. prawdopodobieństwa), a z kolei coraz bardziej głośna (także za sprawą samego Donalda Trumpa) narracja w temacie nominacji Kevina Hassetta na szefa Fed - prezydent wspomniał, że najpewniej podejmie taką decyzję na początku przyszłego roku - daje pole do kształtowania się „gołębiej” presji na 2026 r. Rynek na razie nie patrzy na to, czy byłoby to realne, tylko próbuje spekulować tym wątkiem. A to dobry pretekst do „grania” słabym dolarem.

Piątek przynosi osłabienie się amerykańskiej waluty na szerokim rynku, po tym jak w czwartek dolar próbował przejściowo odbijać po tym, jak dane z rynku pracy nie okazały się być takie złe (cotygodniowe bezrobocie spadło do 191 tys., a raport Challengera wskazał na spowolnienie tempa przyszłych zwolnień do 71 tys.), kontrastując tym samym z kiepskimi odczytami ADP ze środy. Nadal najsilniejszą walutą w zestawieniach pozostaje jen, gdzie oczekiwania, co do grudniowej podwyżki stóp przez Bank Japonii (posiedzenie 19.12) wyraźnie wzrosły w ostatnich dniach. Rynek daje 75 proc. prawdopodobieństwa dla ruchu o 25 punktów baz. i nie cofnęły się one pomimo opublikowanych w nocy danych wskazujących na spadek wydatków gospodarstw domowych w październiku o 3 proc. r/r (co jest zaskoczeniem). Wobec jena coraz bardziej kontrastuje szwajcarski frank, gdzie coraz bardziej popularna staje się narracja, która nie wyklucza zejścia SNB ze stopami procentowymi w wartości ujemne w 2026 r. Zobaczymy, jaki będzie przekaz po posiedzeniu 11 grudnia.

Dzisiaj w kalendarzu makro mamy z USA zaległe dane PCE Core za wrzesień (godz. 14:30), ale większą uwagę przyciągną odczyty indeksu nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan o godz. 16:00. Poznamy też finalne dane o PKB w strefie euro za III kwartał (godz. 11:00), oraz odczyty z rynku pracy w Kanadzie o godz. 14:30. Wyliczenia Departamentu Pracy USA, które zwyczajowo były publikowane w pierwszy piątek miesiąca, zostaną wyjątkowo (przez shutdown) podane dopiero 16 grudnia.

EURUSD - łapanie oddechu

Para EURUSD oscyluje wokół poziomu 1,1650, który jest kluczowy w średnim terminie - jego mocniejsze wybicie może otworzyć drogę w stronę strefy 1,18-1,19 na koniec grudnia. Narracja rynku pozostaje anty-dolarowa, a posiedzenie Fed już w przyszłym tygodniu.

Wykres dzienny EURUSD

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

