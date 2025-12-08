Kuźmiuk w „Piątce wGospodarce”: Tego budżetu nie da się logicznie obronić

Sejm uchwalił już ustawę budżetową na przyszły rok, teraz planami finansowymi rządu zajmie się Senat. Jedno jest pewne – przed nami historyczny deficyt w wysokości prawie 272 miliardów złotych mimo bardzo optymistycznych założeń dochodowych. Do założeń budżetu odniósł się na antenie tv wPolsce24 poseł Zbigniew Kuźmiuk. W programie „Piątka wGospodarce” ekonomista przypomniał, że od momentu przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską towarzyszy nam zjawisko regularnego niewykonywania zaplanowanych dochodów budżetowych.

Mimo bardzo optymistycznych założeń dochodowych, zgodnie z projektem budżetu dochody państwa wyniosą w przyszłym roku nieco ponad 647 miliardów złotych, a wydatki niemal 919 miliardów złotych. To oznacza osiągnięcie historycznego deficytu na poziomie prawie 272 miliardów złotych.

BUDŻET 2026

• Wydatki 918,9 mld zł

• Dochody 647,2 mld zł

• Deficyt budżetowy - 271,7 mld zł

• Relacja długu publicznego do PKB na poziomie 53,8 proc.

• Wpływy z VAT 341,5 mld zł

• Wpływy z akcyzy 103,3 mld zł

• Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 80,4 mld zł

• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 32 mld zł

Ponad miliard dziennie

744 miliony złotych dziennie - tak będzie rosło zadłużenie państwa w przyszłym roku. Jak to odbije się na zwykłych obywatelach, na naszych portfelach?

„Te 744 miliony zł, to liczba wynikająca wyłącznie z deficytu, ale dług będzie rósł znacznie szybciej. Według moich szacunków miliard 200 milionów dziennie, ponieważ dług będzie rósł w konsekwencji przyjęcia tego budżetu, ale także pożyczamy poza budżetem, pożyczamy także w ramach środków europejskich – wyjaśniał poseł PiS. - Przypominam, KPO ma część pożyczkową, program SAFE w zasadzie w całości jest pożyczką. W związku z tym po doliczeniu tych części w następnym roku dług publiczny przyrośnie według szacunków o ponad 420 miliardów złotych, a więc będziemy zadłużali się w tempie miliard 200 milionów złotych dziennie. Niestety, mimo tej sytuacji, jak wszyscy doskonale wiemy, w zasadzie na wszystko brakuje pieniędzy. Największa dziura czeka nas w ochronie zdrowia. 23 miliardy złotych brakuje już, mimo tego wielkiego deficytu. I w konsekwencji pani minister zdrowia szuka oszczędności proponując cięcia wydatków w NFZ na kwotę przekraczającą 10 miliardów złotych. Brakuje także pieniędzy na bezpieczeństwo. Dwie agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu nie otrzymają na swoje normalne funkcjonowanie blisko pół miliarda złotych. I tak w zasadzie byśmy mogli mówić o każdej dziedzinie. Gigantyczne deficyty i pieniędzy brakuje w zasadzie w każdej dziedzinie życia”.

Tego się nie da logicznie wytłumaczyć

Czy zatem mamy przed sobą budżet rozpaczy czy też trzeba zwrócić na raczej optymistyczne założenia ministra Domańskiego? Patrząc na planowany wzrost dochodów państwa… Rok do roku wzrost dochodów aż o 43,8 mld zł, a względem wykonania budżetu w 2024 roku - wzrost o 23,8 mld zł. Ambitne prognozy…

„Nam towarzyszy od momentu przejęcia władzy przez Platformę takie zjawisko regularnego niewykonywania dochodów, zaplanowanych dochodów budżetowych. Oczywiście dochody zawsze są prognozą, więc można się pomylić - na plus i na minus, ale te pomyłki to są zaledwie miliard, dwa, trzy. Takie można przyjąć. Natomiast w 2024 roku dochody nie zostały wykonane w kwocie 56 miliardów złotych. W tym roku wszystko wskazuje, że w kwocie przynajmniej 50 miliardów. Więc tych dochodów, które pokazuje pan minister Domański na 2026 rok, wcale nie można być pewnym. Co więcej, jeżeli byśmy się przyjrzeli dochodom państwa z podatku VAT, to jest kwota 341,5 miliarda, a w tym roku dochody z VAT-u były zaplanowane na poziomie 350 miliardów. Czyli w przyszłym roku z VAT-u ma być o 8,5 miliarda mniej niż zaplanowano na ten rok, a mamy mieć wzrost gospodarczy rzędu 3,5 proc. i 3-procentową inflację. Tego w logiczny. sposób wytłumaczyć się nie da”.

Morawiecki dbał lepiej o nasze portfele

Podsumowaniem dyskusji na temat przyszłorocznego budżetu może być bardzo ciekawy sondaż United Service dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano, która ekipa lepiej zadbała o portfele Polaków, rząd Mateusza Morawieckiego czy koalicja Donalda Tuska? Aż 38,8 proc. badanych potwierdziło, że że to rząd Prawa i Sprawiedliwości lepiej dbał o nasze finanse. 25,2 proc. odpowiedzi to zdecydowanie, a 13,6 proc. raczej. 36,8 proc. ankietowanych wskazało w sondażu, że to obecny rząd lepiej dba o portfele zwykłych Polaków. Wśród odpowiedzi na tak dla rządu Donalda Tuska tylko 13,7 proc. wybrało opcję zdecydowanie, a 23,1 proc. „raczej”. Co piąty ankietowany przyznał, że oba rządy poradziły sobie tak samo 22, 3 proc. badanych.

