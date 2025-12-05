Na rynku złotego nudna stabilizacja

Na rynku złotego wiele się nie dzieje. Para EURPLN nie zareagowała zbytnio na cięcie stóp przez RPP w środę o 25 punktów baz. do 4,00 proc., ani też wczorajszą konferencję prasową prezesa Glapińskiego, którą można streścić zdaniem „możemy dalej ciąć stopy, zerkamy na dane, ale przestrzeń do większego ruchu nie jest duża„.

Tymczasem oczekiwania rynkowe dopuszczają w przyszłym roku przestrzeń do zejścia nawet o 100 punktów baz. do 3,00 proc. w okolicach października 2026 r. Wydaje się jednak, że rynek wróci szerzej do dyskusji na ten temat na początku przyszłego roku, tymczasem w grudniu uwagę bardziej skupią wydarzenia na EURUSD (rzutujące mocniej na USDPLN), oraz doniesienia w temacie pokojowego dla Ukrainy (teraz Rosja rzekomo czeka na odpowiedź USA po spotkaniu Witkoffa z Putinem).

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Na parze EURPLN dalej kręcimy się wokół 4,23. Wsparcia to okolice 4,2150, a opory mamy przy 4,2450.

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Para USDPLN w większym stopniu zależy od „humorów” EURUSD. Tu pozostajemy ponad poziomem 1,1650, co każe oczekiwać zwyżek w dalszej części miesiąca, tym samym USDPLN mógłby spróbować przetestować w przyszłym tygodniu okolice 3,60. Obecnie jest notowany przy 3,6250.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

