Czy komisje śledcze są potrzebne? Polacy zabrali głos!

Niemal 60 proc. badanych jest zdania, że potrzebne są komisje śledcze ds. wyborów kopertowych, afery wizowej i inwigilacji z użyciem Pegasusa, a 32 proc. ma odmienne zdanie - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Uczestnikom badania United Surveys dla RMF FM i „DGP” zadano pytanie: „KO, Trzecia Droga i Lewica planują powołać trzy komisje śledcze, mające zbadać sprawy organizacji wyborów kopertowych, tzw. aferę wizową oraz inwigilację m.in. przy użyciu systemu Pegasus. Czy pani/pana zdaniem takie komisje są potrzebne?”.

44,9 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 13,5 proc. - „raczej tak”, 22 proc. odparło „zdecydowanie nie”, 10,2 proc. - „raczej nie”, a 9,4 proc. nie miało zdania.

„Celowość istnienia zapowiadanych przez sejmową większość komisji śledczych widzi 65 proc. mężczyzn i 52 proc. kobiet. Najniższe poparcie ten pomysł ma w grupie respondentów w wieku 18-29 lat (34 proc. wskazań pozytywnych)” - czytamy w środę na stronie internetowej RMF FM. Jak dodano, we wszystkich pozostałych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi przychylnych dla powołania komisji przekracza 50 proc. Wśród najstarszych respondentów (70 lat i więcej) to 70 proc.

„Warto dostrzec również fakt, że widoczna jest korelacja pomiędzy dochodem netto badanych a ich poparciem dla powołania komisji śledczych. O ile wśród najzamożniejszych (7 tys. netto i więcej) wskazań pozytywnych jest aż 89 proc., to już w grupie z dochodem na poziomie 1000-1999 zł to już 30 proc.” - podano. Wśród osób, które zdecydowanie źle oceniają swoją sytuację finansową, poparcie dla komisji śledczych jest zerowe.

Uczestników badania zapytano również o to, czemu przede wszystkim będą służyć komisje śledcze ds. Pegasusa, afery wizowej i wyborów kopertowych. 47 proc. respondentów ma nadzieję, że komisje będą służyły do wyjaśnienia stanu faktycznego i wskazania ewentualnych winnych w wyjaśnianych sprawach. 30,2 proc. uczestników jest zdania, że będzie to narzędzia do zwalczania politycznych przeciwników, a 14,6 proc. - że będzie to sposób na wypromowanie zasiadających w komisjach posłów.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” przeprowadzono 24-26 listopada na próbie 1000 osób (Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50).

PAP/ as/