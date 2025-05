Zamiast 800 Plus pieniądze na wojsko? Tego chcą Polacy!

50,6 proc. badanych zadeklarowało gotowość do zwiększenia wydatków państwa na obronność kosztem świadczeń społecznych; 42,8 proc. deklaruje, że oddałoby pieniądze na obronę państwa - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie PAP.

Pracownia IBRiS w sondażu na zlecenie PAP zapytała respondentów m.in. o ich poparcie dla rosnących inwestycji w obronność. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, 73,5 proc. respondentów - 41,6 proc. „zdecydowanie”, a 31,9 proc. „raczej” - zgadza się, że powinno się przeprowadzać w sektorze cywilnym inwestycje zapewniające większą odporność w czasie konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (np. budowa schronów, gromadzenie zapasów żywności i kluczowych materiałów), nawet jeśli może to doprowadzić do podniesienia cen określonych towarów i usług.

Kto za, kto przeciw?

Przeciwnego zdania jest 20,3 proc. ankietowanych – 13,7 proc. „raczej się nie zgadza”, a 6,6 proc. „zdecydowanie się nie zgadza”. Jak wskazuje w komunikacie IBRiS, odsetek osób niezdecydowanych spadł w ciągu ostatnich dwóch lat z 14,6 proc. do 6,2 proc.

W kwestii przeznaczenia większych środków na wojsko i obronność, nawet kosztem innych ważnych obszarów, takich jak programy społeczne czy opieka medyczna, 50,6 proc. badanych wyraziło poparcie – 22,1 proc. „zdecydowanie” i 28,5 proc. „raczej” - dla tego typu polityki. Przeciwnych było 41,8 proc. (25,2 proc. „raczej” a 16,6 proc. „zdecydowanie”), a 7,6 proc. nie miało zdania.

Na pytanie, co badani byliby w stanie poświęcić na rzecz obrony Polski, 42,8 proc. wskazało środki pieniężne, co oznacza - jak podaje pracownia - spadek o 3,5 pkt proc. względem zeszłego roku.

Ponadto 16,2 proc. badanych zadeklarowało gotowość do poświęcenia własnego zdrowia (wzrost o 9,7 pkt proc.), a 14,0 proc. życia (spadek o 11,9 pkt proc.). 2,3 proc. byłoby gotowych poświęcić własne życie i życie bliskich (wzrost o 1,3 pkt proc.). 16,3 proc. odpowiedziało, że nie poświęciłoby nic, a 7,8 proc. nie potrafiło odpowiedzieć konkretnie na to pytanie (wzrost o 2,3 pkt proc.).

W przypadku militarnego ataku lub innego zagrożenia 24,4 proc. Polaków (suma 10,2 proc. „zdecydowanie” i 14,2 proc. „raczej”) uważa, że wiedziałoby, gdzie się schronić – to spadek o 18,5 pkt proc. względem 2023 roku. Przeciwną opinię wyraziło 46,8 proc. (32,4 proc. „raczej się nie zgadza”, 14,4 proc. „zdecydowanie nie”). 3,4 proc. badanych nie miało zdania.

Realne działania

„Wyniki badania pokazują, że Polacy oczekują od państwa realnych działań w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, ale jednocześnie nie czują się wystarczająco przygotowani osobiście” – komentuje cytowany przez IBRiS Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji pracowni.

„Gotowość do przeznaczenia środków finansowych i poparcie dla inwestycji systemowych idą w parze z niepokojącym spadkiem elementarnej wiedzy o tym, jak postąpić w razie ataku, czyli w tym przypadku – gdzie się schronić. To oznacza, że same deklaracje to za mało – potrzebna jest praktyczna edukacja i lepsze przygotowanie obywateli” - ocenił.

Jak informuje IBRiS, zadanie zostało przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą CATI. Badanie porównawcze przeprowadzono w dniach 19-20 maja 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI (wywiadów telefonicznych).

PAP/ as/