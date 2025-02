Kto dzisiaj zostałby prezydentem? SONDAŻ

Polacy w wyborach prezydenckich zdecydowanie wybierają prawicę. W pierwszej turze Rafał Trzaskowski (KO) może liczyć na 34,1 proc. poparcia, Karol Nawrocki na 25,7 proc., Sławomir Mentzen (Konfederacja) zaś na 16,2 proc. – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Jak podaje we wtorek „WP”, poparcie dla Rafała Trzaskowskiego spadło o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania, ale nadal (KO) prowadzi w sondażach prezydenckich z wynikiem 34,1 proc.

„Drugie miejsce zajmuje Karol Nawrocki (PiS) z poparciem 25,7 proc. - o 0,3 punktu procentowego więcej niż w poprzednim sondażu” - czytamy.

„WP” zwraca uwagę na wynik Sławomira Mentzena (Konfederacja), który osiągnął wynik na poziomie 16,2 proc., co stanowi wzrost aż o 6,5 punktu procentowego; to właśnie Mentzen zyskuje najwięcej.

„W dalszej części zestawienia znajdują się Szymon Hołownia, który może liczyć na 7,1 proc. poparcia (+0,5 punktu procentowego) oraz Magdalena Biejat z wynikiem 4,4 proc. (-0,5 punktu procentowego). Marek Jakubiak notuje poparcie na poziomie 2,7 proc. (+1,1 punktu procentowego), a Krzysztof Stanowski traci 1,3 punktu procentowego, uzyskując 1,6 proc. głosów” - pisze portal.

Jak dodaje, w badaniu zestawiono też Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, jako tych, którzy o najwyższy urząd w państwie walczyliby w drugiej turze.

W takim starciu urzędujący prezydent Warszawy nadal utrzymuje przewagę, jednak jego poparcie spada do 52,8 proc. - co oznacza stratę 1,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednocześnie Nawrocki zyskuje i może liczyć na 41,9 proc. głosów - co stanowi wzrost o 2,1 p.p. - podaje „WP”.