Sprawa TVP miała przykryć akceptację dla imigracji!

Zamieszanie wokół TVP (a dziś Polskiej Agencji Prasowej) zdaje się mieć dodatkowy cel poza przejęciem mediów publicznych przez nowy rząd - tym celem ma być akceptacja paktu migracyjnego UE. Tak sugerują publicyści i komentatorzy.

Przypomnijmy: od przedwczoraj trwa zamieszanie wokół Telewizji Publicznej. Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek. Politycy PiS od wtorkowego wieczoru przebywają w siedzibie TVP. We wtorek późnym wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.

Prezydent zabiera głos

Sytuację skrytykował Prezydent RP, który wskazał, iż decyzja ministra Sienkiewicza jest naruszeniem Konstytucji.

Nie tylko głowa państwa odnosi się krytycznie do decyzji ministra Sienkiewicza. Także z zagranicy płyną dość ostre słowa potępienia dla ruchów nowego rządu.

Krytyka prosto z Niemiec!

TVP World była jedynym wpływowym głosem z Europy Środkowej w mediach światowych. Solidaryzuję się z jego zespołem – skomentował na platformie X (dawniej Twitter) niemiecki politolog Sergej Sumlenny działania rządu Donalda Tuska, zmierzające do zamknięcia kanału TVP World. Jego zdaniem stacja była ważna dla walczącej Ukrainy, bowiem „zapewniała bezstronne i obszerne relacje z rosyjskiej inwazji”.

Ostro o sprawie wypowiedziała się też korespondentka Kyiv Post Ivana Stradner:

This is truly outrageous. Full support for @TVPWorld_com , which has been an important media platform to defend the free world…. And a great friend of 🇺🇦 & 🇹🇼 against nefarious dictatorships.