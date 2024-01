Ukraina: Rosjanie stosują broń chemiczną

Rosyjskie wojska coraz częściej stosują broń chemiczną – granaty K-51 – pisze w niedzielę Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy wskazują, że jest to złamanie konwencji o broni chemicznej, której stroną jest Rosja.

Od początku inwazji na pełną skalę wojska rosyjskie zastosowały broń chemiczną 626 razy, a od początku 2024 r. – nie mniej niż 51 razy – pisze ISW.

Powołując się na ukraiński sztab generalny, amerykański think tank podaje, że obecnie Rosjanie stosują taki rodzaj broni nawet do 10 razy dziennie. Zazwyczaj wykorzystywane są zrzucane z dronów granty K-51, wypełnione drażniącym gazem CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl), który jest rodzajem gazu łzawiącego, używanego do rozpędzania zamieszek.

Rosja jest stroną konwencji o zakazie broni chemicznej, która zabrania stosowania broni chemicznej w trakcie działań wojennych – pisze ISW.

