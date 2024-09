Rosja używa zakazanej broni chemicznej

Wojska rosyjskie tylko w sierpniu prawie 450 razu użyły na frontach wojny przeciw Ukrainie zakazanej konwencjami broni chemicznej; od początku inwazji odnotowano ponad 4 tys. takich przypadków – powiadomił w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

„(…) wróg używa amunicji z ładunkami niebezpiecznych chemikaliów, takich jak (granaty) K-51 i RG-WO, które są bronią przeciwko zamieszkom i zakazane jest wykorzystanie ich w charakterze broni wojennej. Istnieje również znaczna część amunicji, zawierającej niebezpieczne związki chemiczne nieokreślonego typu” – oświadczył sztab na Telegramie. (https://t.me/GeneralStaffZSU/17140)

»» O nowych metodach walki na wojnie na Ukrainie czytaj tutaj:

„Smocze drony”: przerażająca broń Ukrainy [FILM]

Zakaz używania broni chemicznej

Ukraińska armia ogłosiła, że działania Rosji są rażącym naruszeniem zasad prowadzenia wojny, a Moskwa ignoruje Konwencję o zakazie broni chemicznej.

Granaty K-51 wypełnione są drażniącym gazem CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl), który jest rodzajem gazu łzawiącego, używanym do rozpędzania zamieszek. RG-WO to nowe granaty gazowe, których użycie zanotowano po raz pierwszy w grudniu 2023 r. One również zawierają substancję CS, jednak Rosjanie używają w nim także dużo bardziej szkodliwej substancji, chloroacetofenonu (CN).

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bunt w Świnoujściu. Chcą wykoleić terminal kontenerowy?

Resort klimatu przygotował niebezpieczny bubel

Wielki projekt Lufthansy Cargo. LCCevo skasuje CPK?

pap, jb

»» Rozmowa z dr. Arturem Bartoszewiczem z SGH o nieobliczalnych skutkach Zielonego Ładu na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: