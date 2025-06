Straty Rosji na Ukrainie: 999 200 ludzi!

Straty ludzkie Rosji w wojnie, którą prowadzi ona od lutego 2022 roku przeciwko Ukrainie, dochodzą do 1 miliona osób – poinformował w środę w codziennym raporcie o sytuacji na froncie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Ogólne straty bojowe przeciwnika od 24 lutego 2022 r. do 11 czerwca 2025 r. wyniosły w przybliżeniu 999 200 osób” – powiadomił Sztab Generalny. Tylko w ciągu ostatniej doby zabitych lub rannych zostało 1120 żołnierzy armii rosyjskiej.

W zeszłym tygodniu amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) oceniło, że straty wojenne Rosji sięgną niebawem miliona żołnierzy, zaś straty Ukrainy to około 400 tys.

„Liczba zabitych i rannych po stronie Rosji jest niezwykła. Rosja prawdopodobnie osiągnie poziom 1 miliona strat latem 2025 roku (…). Łącznie w Ukrainie zginęło 250 tys. rosyjskich żołnierzy, a całkowita liczba rosyjskich strat (tj. zabitych i rannych – PAP) przekroczyła 950 tys., co świadczy o całkowitym lekceważeniu życia własnych żołnierzy przez (przywódcę Rosji Władimira) Putina” — cytowała raport CSIS agencja Interfax-Ukraina.

Ukraińcy mają ok. 400 tysięcy zabitych i rannych

Centrum oszacowało, że straty Ukrainy w wojnie z Rosją wyniosły 60–100 tys. zabitych oraz co najmniej 300 tys. rannych. „Poziom śmiertelności wśród Ukraińców również jest wysoki i wynosi od 60 tys. do 100 tys. poległych żołnierzy, a łączna liczba ofiar (zabitych i rannych) to około 400 tys.” — podano w raporcie.

CSIS zauważyło, że średnia dzienna liczba ofiar po stronie Rosji rośnie od 2022 roku, a wielu żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni w Ukrainie, pochodziło z rosyjskich regionów na Dalekiej Północy, Dalekim Wschodzie lub z więzień, „i nie są to dzieci moskiewskiej i petersburskiej elity”.

Według think tanku Rosja poniosła w wojnie z Ukrainą większe straty osobowe niż we wszystkich wojnach rosyjskich i sowieckich razem wziętych od końca II wojny światowej a rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

„Liczba rosyjskich ofiar w Ukrainie w ciągu zaledwie trzech lat (wojny) jest 15 razy większa niż podczas 10-letniej wojny ZSRR w Afganistanie oraz 10 razy większa niż w czasie 13-letniej wojny Rosji w Czeczenii” – podkreśliła Interfax-Ukraina, która omawiała raport CSIS.

**Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ciepły kaloryfer stanie się luksusem?

Skandal! Niemcy wywożą zużyte turbiny wiatrowe do „Europy Wschodniej”

Polacy zapłacą krocie za prąd. Wraca opłata mocowa

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!