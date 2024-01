KE planuje transfer 50 mld euro dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła w środę w Parlamencie Europejskim przekonanie, że 27 państw członkowskich znajdzie wspólne rozwiązanie, aby przekazać Ukrainie środki finansowe. Chodzi o 50 mld euro pomocy makrofinansowej.

W grudniu przywódcy UE zgodzili się rozpocząć rozmowy akcesyjne z Ukrainą, ale nie dali zielonego światła dla przekazania temu państwu pakietu finansowego o wartości 50 miliardów euro.

Ostatnia Rada Europejska pokazała wolę polityczną, by być po stronie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Musimy jednak poprzeć tę decyzję odpowiednim finansowaniem. Zaproponowaliśmy zapewnienie Ukrainie stabilnego i znacznego finansowania w ciągu najbliższych czterech lat. Wspieranie codziennego funkcjonowania państwa, stabilizacja gospodarki i przybliżanie jej do naszej Unii. Wszystko to wymaga zaktualizowanego budżetu UE - powiedziała von der Leyen podczas debaty w Strasburgu.

Tu nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o konkurencyjność. Chodzi o migrację. Chodzi o nasze wsparcie dla Bałkanów Zachodnich. Chodzi o solidarność w przypadku klęsk żywiołowych (takich jak powodzie i pożary). To są priorytety, które wspólnie podzielamy. Jestem pewna, że rozwiązanie w gronie 27 krajów jest możliwe - dodała szefowa KE.