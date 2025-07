Cła Trumpa dla UE. W niedzielę rozmowy na szczycie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że odbyła „owocną” rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zapowiedziała, że w niedzielę spotka się z nim w Szkocji, by omówić transatlantyckie stosunki handlowe i sposoby ich utrzymania.

Do spotkania dojdzie w kulminacyjnym momencie rozmów handlowych między UE a USA.

Prezydent USA Donald Trump ocenił wcześniej w piątek szanse zawarcia porozumienia handlowego z UE na około 50 proc. Dodał jednak, że Unia bardzo tego chce.

Porozumienie handlowe między UE a USA już blisko?

Przed wylotem do Szkocji amerykański prezydent powiedział też dziennikarzom, że ewentualne porozumienie z UE będzie jednym z ostatnich, bo w większości przypadków USA po prostu poinformują kraje o tym, jakimi cłami będą objęte towary z ich krajów. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zacznie wysyłać listy z taką informacją do „200 państw”.

Pięciodniowa wizyta prezydenta USA w Szkocji będzie miała charakter prywatny. Trump odwiedzi dwa ośrodki golfowe, których jest właścicielem. W planach ma także spotkanie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, z którym omówią zawartą niedawno przez USA i Zjednoczone Królestwem umowę handlową.

Spekuluje się, że potencjalne porozumienie handlowe między UE a USA będzie zbliżone do tego, które we wtorek Trump ogłosił z Japonią. Umowa, którą mogą ogłosić w niedzielę Trump i von der Leyen, może obejmować wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 15 proc. na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych z UE. Spekuluje się też, że obie strony w ramach porozumienia zgodzą się na zniesienie ceł na niektóre produkty takie jak samochody, alkohole i sprzęt medyczny. Utrzymane mogą być jednak cła na stal i aluminium, na których zależy Trumpowi.

Scenariusze w razie braku ugody

Brak porozumienia oznacza, że Stany Zjednoczone mogą zrealizować wcześniejsze groźby Trumpa, który zapowiadał nałożenie na towary sprowadzane z UE 30-proc. stawki celnej. Prezydent USA wyznaczył termin na 1 sierpnia.

Unia Europejska jest gotowa na odwet w przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia i Stany Zjednoczone zdecydowałyby się nałożyć zapowiadane cła. Państwa członkowskie w czwartek przyjęły pakiet ceł na amerykańskie towary o łącznej wartości 93 mld euro. Na liście amerykańskich towarów, które w ramach unijnego odwetu mogłyby zostać objęte wyższymi cłami, znajdują się m.in. samoloty i samochody, a także produkty rolne.

W Unii rozważane są również inne, pozataryfowe środki odwetowe, w tym wykorzystanie nowego unijnego instrumentu przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu (ACI), który pozwala ograniczyć dostęp do zamówień publicznych firmom z krajów wywierających presję gospodarczą na UE.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

